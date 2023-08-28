Домой! Как Московский урбанистический форум помогает животным найти хозяев

Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символическую дату – Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.

"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград", у каждого животного своя история и надежда на новую семью", – рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.