Домой! Как Московский урбанистический форум помогает животным найти хозяев

Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символическую дату – Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.
"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград", у каждого животного своя история и надежда на новую семью", – рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.
Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символическую дату – Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.
"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград", у каждого животного своя история и надежда на новую семью", – рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.
По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.
По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.
За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.
За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.
"На таких выставках наша задача – заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и их ролью, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормежки, условия содержания", – поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.
"На таких выставках наша задача – заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и их ролью, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормежки, условия содержания", – поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.
Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.
"Главное отличие выставки от посещения приюта – это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные – это большая ответственность", – прокомментировала Макагонова.
Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.
"Главное отличие выставки от посещения приюта – это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные – это большая ответственность", – прокомментировала Макагонова.
Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой – погулять под присмотром волонтеров.
Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой – погулять под присмотром волонтеров.
"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим хвастаться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", – отметила Ненарокова.
"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим хвастаться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", – отметила Ненарокова.
По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают, не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении домашних питомцев.
"Даже если после выставок у нас уезжает всего одна собака или кошка, это уже хороший показатель, который окупает все мероприятие. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", – поделилась новостями Ненарокова.
Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с не меньшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.
По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают, не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении домашних питомцев.
"Даже если после выставок у нас уезжает всего одна собака или кошка, это уже хороший показатель, который окупает все мероприятие. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", – поделилась новостями Ненарокова.
Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с не меньшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.