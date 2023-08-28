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Домой! Как Московский урбанистический форум помогает животным найти хозяев - РИА Новости, 28.08.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:40 28.08.2023
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Домой! Как Московский урбанистический форум помогает животным найти хозяев
Домой! Как Московский урбанистический форум помогает животным найти хозяев - РИА Новости, 28.08.2023
Домой! Как Московский урбанистический форум помогает животным найти хозяев
Московский урбанистический форум, который проходит в столице с 1 августа по 10 сентября, не только знакомит жителей столицы с ее достижениями и деталями... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:40
2023-08-28T11:40
фото
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский урбанистический форум
бездомные животные
домашние животные
кошки
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Московский урбанистический форум, который проходит в столице с 1 августа по 10 сентября, не только знакомит жителей столицы с ее достижениями и деталями городского хозяйства, но и в буквальном смысле соединяет сердца. В минувшие выходные на площадке форума в "Лужниках" состоялась выставка-пристройство животных из муниципальных приютов. РИА Новости собрало трогательные кадры с мероприятия и узнало у волонтеров, как выбрать "свою" собаку или кошку и почему животных не отдают первому же заинтересованному посетителю.
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РИА Новости
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фото, фото, москва, московский урбанистический форум, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки, общество
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский урбанистический форум, бездомные животные, домашние животные, кошки, Собаки, Общество

Домой! Как Московский урбанистический форум помогает животным найти хозяев

Читать ria.ru в
Московский урбанистический форум, который проходит в столице с 1 августа по 10 сентября, не только знакомит жителей столицы с ее достижениями и деталями городского хозяйства, но и в буквальном смысле соединяет сердца. В минувшие выходные на площадке форума в "Лужниках" состоялась выставка-пристройство животных из муниципальных приютов. РИА Новости собрало трогательные кадры с мероприятия и узнало у волонтеров, как выбрать "свою" собаку или кошку и почему животных не отдают первому же заинтересованному посетителю.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символическую дату – Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.

"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград", у каждого животного своя история и надежда на новую семью", – рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.

Московский урбанистический форум - 2023. Выставка-пристройство животных

Для выставки-пристройства специалисты ГБУ "Доринвест" выбрали символическую дату – Международный день защиты бездомных животных. Мероприятие организовали на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках", недалеко от центрального павильона комплекса городского хозяйства Москвы, на небольшом пятачке под деревьями, чтобы обеспечить животным тень и место для прогулок с волонтерами и посетителями.

"В этот раз мы представляем восемь собак и семь кошек из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград", у каждого животного своя история и надежда на новую семью", – рассказала руководитель пресс-службы "Доринвеста" Юлия Макагонова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.

Мужчина играет с собакой на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

По словам Макагоновой, животных для подобных мероприятий отбирают по нескольким критериям: кошки и собаки должны спокойно переносить дорогу, комфортно чувствовать себя при большом скоплении людей, а также быть достаточно социализированными, чтобы беспроблемно войти в новую семью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.

Кошка на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

За социализацию животных в приютах, подведомственных "Доринвесту", отвечают не только непосредственные сотрудники, но и волонтеры, работающие на безвозмездной основе. Они регулярно общаются и играют с кошками и собаками, ухаживают за ними, обучают несложным командам, адаптируют к постоянному контакту с человеком.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"На таких выставках наша задача – заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и их ролью, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормежки, условия содержания", – поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.

Клетка с кошкой на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

"На таких выставках наша задача – заинтересовать как можно больше людей проблемой бездомных животных, системой приютов и их ролью, объяснить, почему важно стерилизовать домашних животных и своевременно обращаться за квалифицированной ветеринарной помощью. Посетители и потенциальные хозяева могут узнать у нас всю информацию о животных: особенности характера, правила ухода и кормежки, условия содержания", – поделилась подробностями волонтер приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.

"Главное отличие выставки от посещения приюта – это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные – это большая ответственность", – прокомментировала Макагонова.

Женщина гладит кошку на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

Потенциальные хозяева проходят довольно подробное анкетирование: волонтеры и сотрудники приютов расспрашивают кандидатов об условиях проживания, опыте ухода за домашними питомцами.

"Главное отличие выставки от посещения приюта – это возможность взять себе животное прямо на месте. Поэтому мы очень тщательно беседуем с потенциальными хозяевами, бывали случаи, что и аккуратно отказывали неподходящим кандидатам. Животные – это большая ответственность", – прокомментировала Макагонова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой – погулять под присмотром волонтеров.

Собака на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

Животные, представляемые на выставках "Доринвестом", не только социально адаптированы, но и полностью здоровы, отмечает руководитель пресс-службы учреждения. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы по возрасту, у каждого животного есть ветеринарный паспорт. Новым владельцам питомцев отдают исключительно с условием оформления договора ответственного содержания, который кандидаты заполняют прямо на месте. При желании до подписания документов выбранную кошку можно погладить и даже подержать на руках, а с собакой – погулять под присмотром волонтеров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим хвастаться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", – отметила Ненарокова.

Женщина гладит собаку на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

"После пристройства мы, конечно, не влезаем в отношения нового хозяина и его питомца, но время от времени просим хвастаться хорошими новостями. А если что-то вдруг пойдет не так, мы всегда готовы оказать владельцу поддержку: посоветовать ветеринарную клинику или зоотакси, передержку или зоопсихолога", – отметила Ненарокова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают, не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении домашних питомцев.

"Даже если после выставок у нас уезжает всего одна собака или кошка, это уже хороший показатель, который окупает все мероприятие. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", – поделилась новостями Ненарокова.

Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с не меньшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.

Люди фотографируются с собакой на выставке-пристройстве животных в рамках Московского урбанистического форума - 2023

По словам волонтера, выставки-пристройства действительно помогают, не только приютским животным, но и горожанам, которые на подобных мероприятиях узнают новое и повышают осознанность в отношении домашних питомцев.

"Даже если после выставок у нас уезжает всего одна собака или кошка, это уже хороший показатель, который окупает все мероприятие. Например, с прошлой выставки на ВДНХ новый дом обрели трое щенят", – поделилась новостями Ненарокова.

Пристройство на Московском урбанистическом форуме завершилось с не меньшим успехом: по итогу выставки специалисты "Доринвеста" передали в добрые руки щенка по кличке Дрон, котенка Бориса и кошку Солу.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваМосковский урбанистический форумбездомные животныедомашние животныекошкиСобакиОбщество
 
 
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