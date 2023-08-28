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В Ярославской области ввели более 590 тысяч квадратных метров жилья

В Ярославской области ввели более 590 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости, 28.08.2023

В Ярославской области ввели более 590 тысяч квадратных метров жилья

Более 590 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области за семь месяцев 2023 года, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:34

2023-08-28T20:34

2023-08-28T20:34

ярославская область

ярославская область

ярославль

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михаил евраев

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Более 590 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области за семь месяцев 2023 года, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает правительство региона. "Более 590 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области за семь месяцев текущего года. Рост объемов жилищного строительства в регионе за семь месяцев составил 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что строительство – одно из серьезнейших направлений развития Ярославской области. "Несмотря на сложную ситуацию в стране, нам необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 миллион квадратных метров ежегодно вводимого жилья. Чем больше мы построим, тем доступнее будет жилье для жителей региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, при строительстве нового жилья также важно развивать социальную инфраструктуру, параллельно создавая детские сады, поликлиники, школы. Сообщается, что в области активно строятся объекты, в том числе в рамках реализации правительством области национальных и федеральных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным - "Образование", "Демография", "Здравоохранение", "Культура", "Жилье и городская среда", "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ведется серьезная работа по созданию комфортной образовательной среды. В частности, в Ярославле строятся три новые школы, продолжается начатое в 2022 году строительство школ в селе Погорелка Рыбинского района и в Угличе. В текущем году начато строительство школы в поселке Заволжье Ярославского района. Правительство области продолжает реализацию масштабного проекта по строительству волейбольного центра в Ярославле, инициативу его создания лично поддержал Путин. "В 2022 году при контроле правительства области заключен контракт на проектирование и строительство стационарного корпуса областной детской больницы в Ярославле на 160 коек, проектная документация по которому сейчас проходит государственную экспертизу. В соответствии с заключенным с Минздравом РФ соглашением завершение работ на объекте запланировано на 2024 год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230828/zarplata-1892732323.html

https://ria.ru/20230825/pedagogi-1892272007.html

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ярославская область, ярославль, россия, михаил евраев, владимир путин