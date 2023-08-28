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Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу - РИА Новости, 28.08.2023
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01:50 28.08.2023 (обновлено: 08:49 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html
Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу
Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу - РИА Новости, 28.08.2023
Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу
Приверженность Польши к беспрекословной поддержке Украины и ненависть к России привели ее к отчаянию. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Станислав Белень. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T01:50
2023-08-28T08:49
в мире
польша
украина
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Приверженность Польши к беспрекословной поддержке Украины и ненависть к России привели ее к отчаянию. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Станислав Белень."Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша. &lt;...&gt; В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер "отчаянного" отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами", — заявил Белень.Он пояснил, что таким образом польские власти предают дух "добрососедства", в основе которого лежит уважение ценностей и интересов другой страны. Киев же, отметил Белень, нарушает эту "взаимность", однако Варшава делает все, чтобы этого не замечать.Власти Польши сообщили, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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в мире, польша, украина, россия
В мире, Польша, Украина, Россия
Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу

Myśl Polska: Польша оказалась в отчаянном положении из-за поддержки Украины

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Приверженность Польши к беспрекословной поддержке Украины и ненависть к России привели ее к отчаянию. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Станислав Белень.
«
"Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша. <...> В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер "отчаянного" отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами", — заявил Белень.
Он пояснил, что таким образом польские власти предают дух "добрососедства", в основе которого лежит уважение ценностей и интересов другой страны. Киев же, отметил Белень, нарушает эту "взаимность", однако Варшава делает все, чтобы этого не замечать.
Власти Польши сообщили, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Стало известно, как речь Путина "парализовала" Польшу
Вчера, 01:50
 
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