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"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892794265.html
"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского
"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского - РИА Новости, 28.08.2023
"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского
Президент Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению украинского народа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:33
2023-08-28T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению украинского народа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину&quot;, — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима отказывается здраво оценивать ситуацию и изменять свою позицию в отношении военного конфликта. В результате ВСУ несут колоссальные потери на передовой, а положение внутри страны только ухудшается."Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь", — резюмировал он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892777246.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в попытке уничтожить Украину

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению украинского народа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину", — отметил он.

По словам эксперта, глава киевского режима отказывается здраво оценивать ситуацию и изменять свою позицию в отношении военного конфликта. В результате ВСУ несут колоссальные потери на передовой, а положение внутри страны только ухудшается.
"Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь", — резюмировал он.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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