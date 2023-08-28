https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892794265.html

"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского

"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского - РИА Новости, 28.08.2023

"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского

Президент Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению украинского народа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T22:33

2023-08-28T22:33

2023-08-28T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению украинского народа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима отказывается здраво оценивать ситуацию и изменять свою позицию в отношении военного конфликта. В результате ВСУ несут колоссальные потери на передовой, а положение внутри страны только ухудшается."Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь", — резюмировал он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892777246.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины