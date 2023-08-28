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"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского
"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского - РИА Новости, 28.08.2023
"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского
Президент Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению украинского народа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:33
2023-08-28T22:33
2023-08-28T22:33
специальная военная операция на украине
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киев
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олег соскин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский проводит политику по уничтожению украинского народа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима отказывается здраво оценивать ситуацию и изменять свою позицию в отношении военного конфликта. В результате ВСУ несут колоссальные потери на передовой, а положение внутри страны только ухудшается."Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь", — резюмировал он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в попытке уничтожить Украину