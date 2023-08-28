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В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский - РИА Новости, 28.08.2023
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать, после разгрома ВСУ на передовой, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:58
2023-08-28T19:58
2023-08-28T19:58
специальная военная операция на украине
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украина
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать, после разгрома ВСУ на передовой, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Зеленский одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майями или Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл", — считает он.По мнению эксперта, Вашингтон совершил большую ошибку, убедив украинские войска пойти в атаку. У них самого начала не было шансов пробить линии российской обороны и преодолеть подготовленные минные поля.Магрегор уверен, что когда российские войска нанесут сокрушительный удар ВСУ, то глава киевского режима просто сбежит."Это отвратительно, что мы сравнивали с Черчиллем человека, который раньше играл на рояле разными частями тела", — резюмировал он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, Кипр, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Пентагон
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский
Экс-советник Пентагона Макгрегор предсказал бегство Зеленского в Вильнюс