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В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892777246.html
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский - РИА Новости, 28.08.2023
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать, после разгрома ВСУ на передовой, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:58
2023-08-28T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
кипр
владимир зеленский
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать, после разгрома ВСУ на передовой, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Зеленский одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майями или Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл", — считает он.По мнению эксперта, Вашингтон совершил большую ошибку, убедив украинские войска пойти в атаку. У них самого начала не было шансов пробить линии российской обороны и преодолеть подготовленные минные поля.Магрегор уверен, что когда российские войска нанесут сокрушительный удар ВСУ, то глава киевского режима просто сбежит."Это отвратительно, что мы сравнивали с Черчиллем человека, который раньше играл на рояле разными частями тела", — резюмировал он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892705182.html
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в мире, украина, вильнюс, кипр, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, Кипр, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Пентагон
В США рассказали, куда скоро сбежит Зеленский

Экс-советник Пентагона Макгрегор предсказал бегство Зеленского в Вильнюс

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать, после разгрома ВСУ на передовой, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
"Зеленский одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майями или Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл", — считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Призрак Киева. Зеленскому доложили о ЧП с истребителями
Вчера, 15:59
По мнению эксперта, Вашингтон совершил большую ошибку, убедив украинские войска пойти в атаку. У них самого начала не было шансов пробить линии российской обороны и преодолеть подготовленные минные поля.
Магрегор уверен, что когда российские войска нанесут сокрушительный удар ВСУ, то глава киевского режима просто сбежит.
"Это отвратительно, что мы сравнивали с Черчиллем человека, который раньше играл на рояле разными частями тела", — резюмировал он.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Уже у границы. В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине
Вчера, 18:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВильнюсКипрВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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