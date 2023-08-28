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СМИ: Киев проведет выборы раньше, чтобы рейтинг Зеленского не падал - РИА Новости, 28.08.2023
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18:23 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892742220.html
СМИ: Киев проведет выборы раньше, чтобы рейтинг Зеленского не падал
СМИ: Киев проведет выборы раньше, чтобы рейтинг Зеленского не падал - РИА Новости, 28.08.2023
СМИ: Киев проведет выборы раньше, чтобы рейтинг Зеленского не падал
Власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение популярности Владимира Зеленского и получить народный мандат в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:23
2023-08-28T18:23
украина
россия
киев
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение популярности Владимира Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией, сообщает газета Pais со ссылкой на источники. Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах". При этом он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. По данным издания, сторонники Зеленского высказываются в пользу организации весной 2024 года парламентских и президентских выборов. По словам источников, близких к МИД Украины, идея объявить о выборах связана со стремлением "легитимизировать президента и его новое правительство, поскольку война приближается к финалу". Отмечается, что участник переговоров с Россией должен обладать "неоспоримым политическим весом". При этом, как отмечают источники газеты, "никто на Украине так не популярен, как Зеленский". Однако, по мнению главы совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марка Савчука, в Киеве опасаются, что проблемы с коррупцией скажутся на популярности властей, поэтому хотят удержать ее падение с помощью выборов.
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украина, россия, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
СМИ: Киев проведет выборы раньше, чтобы рейтинг Зеленского не падал

Pais: Киев проведет выборы в 2024 году, чтобы рейтинг Зеленского не падал

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение популярности Владимира Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией, сообщает газета Pais со ссылкой на источники.
Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах". При этом он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.
По данным издания, сторонники Зеленского высказываются в пользу организации весной 2024 года парламентских и президентских выборов. По словам источников, близких к МИД Украины, идея объявить о выборах связана со стремлением "легитимизировать президента и его новое правительство, поскольку война приближается к финалу".
Отмечается, что участник переговоров с Россией должен обладать "неоспоримым политическим весом". При этом, как отмечают источники газеты, "никто на Украине так не популярен, как Зеленский". Однако, по мнению главы совета общественного контроля национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марка Савчука, в Киеве опасаются, что проблемы с коррупцией скажутся на популярности властей, поэтому хотят удержать ее падение с помощью выборов.
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УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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