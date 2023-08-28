https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892677553.html

"И тому подобное". Зеленский озвучил новый список желаний

"И тому подобное". Зеленский озвучил новый список желаний - РИА Новости, 28.08.2023

"И тому подобное". Зеленский озвучил новый список желаний

США предоставят Киеву гарантии безопасности по "израильской модели", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:33

2023-08-28T14:33

2023-08-28T15:22

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владимир путин

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США предоставят Киеву гарантии безопасности по "израильской модели", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук."С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и тренировки, и финансы, и тому подобное", — утверждает он.Он добавил, что соглашение не сорвется, даже если нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не одержит победу на предстоящих президентских выборах, поскольку решение по таким вопросам выносит конгресс.Зеленский также заявил, что Украина "готова воевать долго", если не будет терять людей, и отверг вариант переноса боевых действий вглубь России.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные силами НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html

https://ria.ru/20230810/peregovory-1889208323.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, нато