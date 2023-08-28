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"И тому подобное". Зеленский озвучил новый список желаний - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 28.08.2023 (обновлено: 15:22 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892677553.html
"И тому подобное". Зеленский озвучил новый список желаний
"И тому подобное". Зеленский озвучил новый список желаний - РИА Новости, 28.08.2023
"И тому подобное". Зеленский озвучил новый список желаний
США предоставят Киеву гарантии безопасности по "израильской модели", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:33
2023-08-28T15:22
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США предоставят Киеву гарантии безопасности по "израильской модели", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук."С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и тренировки, и финансы, и тому подобное", — утверждает он.Он добавил, что соглашение не сорвется, даже если нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не одержит победу на предстоящих президентских выборах, поскольку решение по таким вопросам выносит конгресс.Зеленский также заявил, что Украина "готова воевать долго", если не будет терять людей, и отверг вариант переноса боевых действий вглубь России.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные силами НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230825/peregovory-1892267572.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, нато
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"И тому подобное". Зеленский озвучил новый список желаний

Зеленский запросил у США гарантии безопасности по израильской модели

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США предоставят Киеву гарантии безопасности по "израильской модели", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
«
"С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и тренировки, и финансы, и тому подобное", — утверждает он.
Он добавил, что соглашение не сорвется, даже если нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не одержит победу на предстоящих президентских выборах, поскольку решение по таким вопросам выносит конгресс.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. О начале борьбы за высший государственный пост в стране заявил в ноябре 2022-го Дональд Трамп. Нынешний глава государства Джо Байден сообщил о своем решении пойти на второй срок минувшей весной. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Зеленский также заявил, что Украина "готова воевать долго", если не будет терять людей, и отверг вариант переноса боевых действий вглубь России.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные силами НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинНАТО
 
 
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