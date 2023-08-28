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Эксперт оценил слова Зеленского о нежелании переносить бои вглубь России - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892668608.html
Эксперт оценил слова Зеленского о нежелании переносить бои вглубь России
Эксперт оценил слова Зеленского о нежелании переносить бои вглубь России - РИА Новости, 28.08.2023
Эксперт оценил слова Зеленского о нежелании переносить бои вглубь России
Заявления Владимира Зеленского о том, что украинский конфликт не должен перейти на территорию РФ, поскольку существует большой риск, что Украина "останется... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:07
2023-08-28T14:07
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
нато
центр военно-политических исследований
россия
украина
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что украинский конфликт не должен перейти на территорию РФ, поскольку существует большой риск, что Украина "останется одна", - политическая игра, на самом деле он понимает, что эти запреты Запада "носят характер имитации приверженности к нормам международного права", заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Владимир Зеленский ранее в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, "должна ли война перейти на территорию России" заявил, что украинский конфликт не должен перейти на территорию РФ, поскольку существует большой риск, что Украина "останется одна". "Это политическая игра, Зеленский старается удержаться на плаву… Формально он выполняет предписания Запада и заявляет, что не будет нарушать запретов, но на самом деле он прекрасно понимает, что все эти запреты носят характер имитации приверженности к нормам международного права", - сказал эксперт, отметив, что у самого Зеленского после неудачных попыток контрнаступления ВСУ "очень шаткое положение" и партнеры по НАТО в нем разочаровались. Бартош добавил, что страны коллективного Запада используют Зеленского, чтобы воевать с Россией чужими руками и сохранить имидж миротворца или незаинтересованной стороны, тогда как "предоставляют своих инструкторов, технику, оружие, тем самым совершают агрессию против России". В свою очередь директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин высказал мнение о том, что западные страны не откажутся от поддержки Киева, между тем, объем самой помощи может быть сокращен. "Западные страны совсем не будут отказываться от поддержки Зеленского, потому что они его создавали и вооружали, он выполняет за них функцию вооруженной борьбы. Они будут и дальше Украину использовать, здесь к гадалке не ходи. Другое дело – масштабы помощи", - сказал Подберезкин. Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Москва оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку Киева беспилотниками на российской территории, заявляли в МИД России.
https://ria.ru/20230828/proval-1892590074.html
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владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, нато, центр военно-политических исследований, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центр военно-политических исследований, Россия, Украина, Киев
Эксперт оценил слова Зеленского о нежелании переносить бои вглубь России

Эксперт назвал слова Зеленского о нежелании атаковать Россию политической игрой

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что украинский конфликт не должен перейти на территорию РФ, поскольку существует большой риск, что Украина "останется одна", - политическая игра, на самом деле он понимает, что эти запреты Запада "носят характер имитации приверженности к нормам международного права", заявил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Владимир Зеленский ранее в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, "должна ли война перейти на территорию России" заявил, что украинский конфликт не должен перейти на территорию РФ, поскольку существует большой риск, что Украина "останется одна".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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"Это политическая игра, Зеленский старается удержаться на плаву… Формально он выполняет предписания Запада и заявляет, что не будет нарушать запретов, но на самом деле он прекрасно понимает, что все эти запреты носят характер имитации приверженности к нормам международного права", - сказал эксперт, отметив, что у самого Зеленского после неудачных попыток контрнаступления ВСУ "очень шаткое положение" и партнеры по НАТО в нем разочаровались.
Бартош добавил, что страны коллективного Запада используют Зеленского, чтобы воевать с Россией чужими руками и сохранить имидж миротворца или незаинтересованной стороны, тогда как "предоставляют своих инструкторов, технику, оружие, тем самым совершают агрессию против России".
В свою очередь директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин высказал мнение о том, что западные страны не откажутся от поддержки Киева, между тем, объем самой помощи может быть сокращен.
"Западные страны совсем не будут отказываться от поддержки Зеленского, потому что они его создавали и вооружали, он выполняет за них функцию вооруженной борьбы. Они будут и дальше Украину использовать, здесь к гадалке не ходи. Другое дело – масштабы помощи", - сказал Подберезкин.
Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Москва оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку Киева беспилотниками на российской территории, заявляли в МИД России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныНАТОЦентр военно-политических исследованийРоссияУкраинаКиев
 
 
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