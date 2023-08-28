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В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютеров
В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютеров - РИА Новости, 28.08.2023
В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютеров
Строительство завода по производству компьютерной техники стартовало в понедельник в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:14
2023-08-28T16:14
2023-08-28T16:14
ростовская область
ростов-на-дону
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Строительство завода по производству компьютерной техники стартовало в понедельник в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. Как сообщалось ранее, на земельном участке будет построена уникальная для юга России производственная площадка по серийному выпуску ноутбуков, а в перспективе – по производству литий-ионных батарей. Изготовление ноутбуков в Ростове будет включать полный цикл производства. Планируемая мощность - 50 тысяч ноутбуков в год с потенциалом роста до 100 тысяч. "Здесь появится производство, которое будет заниматься высокими технологиями... Уверен, что уже в 2025 году мы будем свидетелями не только запуска нового завода, но и появления новой отрасли продукции, востребованной в любом регионе России - новой компьютерной техники, литий-ионных батарей", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на мероприятии. Он подчеркнул, что в регионе в последнее время активно создаются новые производства абсолютно в различных направлениях. Гендиректор ООО "Бештау" Олег Осипов выразил уверенность в том, что радиоэлектронная промышленность станет визитной карточкой Ростова-на-Дону. Предполагается, что предприятие инвестирует в открытие производства вначале около 800 миллионов рублей, а в перспективе - до восьми миллиардов. Срок реализации инвестпроекта - 2025 год. В 2022 году компания запустила в Ростове серийный выпуск плат для компьютеров, а также мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. По данным минпромэнерго Ростовской области, ООО "Бештау" - единственный в мире производитель полностью пластиковых, устойчивых к деформации при нагревании корпусов для системного блока компьютера. Состав пластмассы, из которой их производят, запатентован компанией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, василий голубев, ростовская область
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Ростовская область
В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютеров
Завод по производству компьютерной техники начали строить в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Строительство завода по производству компьютерной техники стартовало в понедельник в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Как сообщалось ранее, на земельном участке будет построена уникальная для юга России производственная площадка по серийному выпуску ноутбуков, а в перспективе – по производству литий-ионных батарей. Изготовление ноутбуков в Ростове будет включать полный цикл производства. Планируемая мощность - 50 тысяч ноутбуков в год с потенциалом роста до 100 тысяч.
«
"Здесь появится производство, которое будет заниматься высокими технологиями... Уверен, что уже в 2025 году мы будем свидетелями не только запуска нового завода, но и появления новой отрасли продукции, востребованной в любом регионе России - новой компьютерной техники, литий-ионных батарей", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на мероприятии. Он подчеркнул, что в регионе в последнее время активно создаются новые производства абсолютно в различных направлениях.
Гендиректор ООО "Бештау" Олег Осипов выразил уверенность в том, что радиоэлектронная промышленность станет визитной карточкой Ростова-на-Дону.
Предполагается, что предприятие инвестирует в открытие производства вначале около 800 миллионов рублей, а в перспективе - до восьми миллиардов. Срок реализации инвестпроекта - 2025 год.
В 2022 году компания запустила в Ростове серийный выпуск плат для компьютеров, а также мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. По данным минпромэнерго Ростовской области, ООО "Бештау" - единственный в мире производитель полностью пластиковых, устойчивых к деформации при нагревании корпусов для системного блока компьютера. Состав пластмассы, из которой их производят, запатентован компанией.