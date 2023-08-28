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В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютеров

В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютеров - РИА Новости, 28.08.2023

В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютеров

Строительство завода по производству компьютерной техники стартовало в понедельник в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:14

2023-08-28T16:14

2023-08-28T16:14

ростовская область

ростов-на-дону

василий голубев

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Строительство завода по производству компьютерной техники стартовало в понедельник в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. Как сообщалось ранее, на земельном участке будет построена уникальная для юга России производственная площадка по серийному выпуску ноутбуков, а в перспективе – по производству литий-ионных батарей. Изготовление ноутбуков в Ростове будет включать полный цикл производства. Планируемая мощность - 50 тысяч ноутбуков в год с потенциалом роста до 100 тысяч. "Здесь появится производство, которое будет заниматься высокими технологиями... Уверен, что уже в 2025 году мы будем свидетелями не только запуска нового завода, но и появления новой отрасли продукции, востребованной в любом регионе России - новой компьютерной техники, литий-ионных батарей", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на мероприятии. Он подчеркнул, что в регионе в последнее время активно создаются новые производства абсолютно в различных направлениях. Гендиректор ООО "Бештау" Олег Осипов выразил уверенность в том, что радиоэлектронная промышленность станет визитной карточкой Ростова-на-Дону. Предполагается, что предприятие инвестирует в открытие производства вначале около 800 миллионов рублей, а в перспективе - до восьми миллиардов. Срок реализации инвестпроекта - 2025 год. В 2022 году компания запустила в Ростове серийный выпуск плат для компьютеров, а также мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. По данным минпромэнерго Ростовской области, ООО "Бештау" - единственный в мире производитель полностью пластиковых, устойчивых к деформации при нагревании корпусов для системного блока компьютера. Состав пластмассы, из которой их производят, запатентован компанией.

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, василий голубев, ростовская область