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Гусев предложил поднять зарплаты бюджетникам на 20 процентов - РИА Новости, 28.08.2023
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15:17 28.08.2023 (обновлено: 15:21 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/zarplaty-1892691442.html
Гусев предложил поднять зарплаты бюджетникам на 20 процентов
Гусев предложил поднять зарплаты бюджетникам на 20 процентов - РИА Новости, 28.08.2023
Гусев предложил поднять зарплаты бюджетникам на 20 процентов
Кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале, что направит письмо в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:17
2023-08-28T15:21
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале, что направит письмо в Минтруд РФ с предложением увеличить зарплаты всем бюджетникам на 20%. "В связи с тотальным подорожанием продуктов предлагаю увеличить зарплаты всем бюджетникам на 20%. Соответствующее письмо направлю в Минтруд РФ. Нужно поддерживать наших докторов, педагогов, воспитателей и других работников, получающих зарплаты из бюджета", - написал Гусев. По его словам, учителя и врачи уже буквально вынуждены зарабатывать на хлеб, поэтому зарплаты бюджетникам необходимо индексировать, и не просто на уровень инфляции. Ранее в понедельник агентство РБК со ссылкой на исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева сообщило, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости производства: повышение отпускных цен у производителей до конца года может составить 7–10%.
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
Гусев предложил поднять зарплаты бюджетникам на 20 процентов

Гусев обратится в Минтруд с предложением поднять зарплаты бюджетникам на 20%

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Depositphotos.com / Fascinadora
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале, что направит письмо в Минтруд РФ с предложением увеличить зарплаты всем бюджетникам на 20%.
"В связи с тотальным подорожанием продуктов предлагаю увеличить зарплаты всем бюджетникам на 20%. Соответствующее письмо направлю в Минтруд РФ. Нужно поддерживать наших докторов, педагогов, воспитателей и других работников, получающих зарплаты из бюджета", - написал Гусев.
По его словам, учителя и врачи уже буквально вынуждены зарабатывать на хлеб, поэтому зарплаты бюджетникам необходимо индексировать, и не просто на уровень инфляции.
Ранее в понедельник агентство РБК со ссылкой на исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева сообщило, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости производства: повышение отпускных цен у производителей до конца года может составить 7–10%.
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