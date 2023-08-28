https://ria.ru/20230828/zarplaty-1892691442.html

Гусев предложил поднять зарплаты бюджетникам на 20 процентов

Гусев предложил поднять зарплаты бюджетникам на 20 процентов - РИА Новости, 28.08.2023

Гусев предложил поднять зарплаты бюджетникам на 20 процентов

Кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале, что направит письмо в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:17

2023-08-28T15:17

2023-08-28T15:21

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале, что направит письмо в Минтруд РФ с предложением увеличить зарплаты всем бюджетникам на 20%. "В связи с тотальным подорожанием продуктов предлагаю увеличить зарплаты всем бюджетникам на 20%. Соответствующее письмо направлю в Минтруд РФ. Нужно поддерживать наших докторов, педагогов, воспитателей и других работников, получающих зарплаты из бюджета", - написал Гусев. По его словам, учителя и врачи уже буквально вынуждены зарабатывать на хлеб, поэтому зарплаты бюджетникам необходимо индексировать, и не просто на уровень инфляции. Ранее в понедельник агентство РБК со ссылкой на исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева сообщило, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости производства: повышение отпускных цен у производителей до конца года может составить 7–10%.

https://ria.ru/20230821/zarplata-1891176379.html

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