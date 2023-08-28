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Россия продлила запрет на вывоз семян рапса до весны

Россия продлила запрет на вывоз семян рапса до весны - РИА Новости, 28.08.2023

Россия продлила запрет на вывоз семян рапса до весны

Правительство России продлило временный запрет на вывоз семян рапса из страны до 29 февраля 2024 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:08

2023-08-28T19:08

2023-08-28T19:24

россия

экономика

абхазия

южная осетия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Правительство России продлило временный запрет на вывоз семян рапса из страны до 29 февраля 2024 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Установить с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно временный запрет на вывоз семян рапса... из Российской Федерации", - говорится в тексте постановления.Запрет не распространяется на семена рапса, вывозимые с территории РФ в государства-члены Евразийского экономического союза, вывозимые в рамках межправительственных соглашений, вывозимые на территорию Абхазии и Южной Осетии, а также вывозимые с 20 марта по 31 марта 2023 года включительно автомобильным и железнодорожным транспортом из пункта пропуска Забайкальск.Также ограничения не действуют, в частности, на семена рапса, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства России, на семена рапса, вывозимые с территории РФ в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территории иностранных государств, а также вывозимые в Республику Абхазия и Республику Северная Осетия.В апреле 2022 года правительство России ввело запрет на вывоз семян рапса до 31 августа того же года для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства продуктами переработки этих масличных культур. Позже он продлен до 28 февраля 2023 года, затем - до 31 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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абхазия

южная осетия

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россия, экономика, абхазия, южная осетия, евразийский экономический союз