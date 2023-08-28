https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

Запад сливает Украину по афганскому сценарию

Запад сливает Украину по афганскому сценарию - РИА Новости, 28.08.2023

Запад сливает Украину по афганскому сценарию

Отнюдь не склонное идеализировать российскую армию агентство "Рейтер" описало успешное продвижение ВС России на северо-востоке Украины практически в стиле... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:00

2023-08-28T08:00

2023-08-28T08:26

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

афганистан

сша

александр сырский

министерство обороны сша

московское общевойсковое командное училище

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Отнюдь не склонное идеализировать российскую армию агентство "Рейтер" описало успешное продвижение ВС России на северо-востоке Украины практически в стиле Левитана: "Большой контингент российских вооруженных сил ведет наступление в районе Купянска и Лимана <...>".Почти одновременно New York Times процитировала в своем материале командующего сухопутными войсками Незалежной Александра Сырского, который признал, что "подразделения противника продолжают наносить урон с помощью артиллерии, минометов и авиации" и потребовал срочно крепить оборону северо-востока.Надо сказать, что со стороны Сырского это практически бунт, потому что хитрый план Пентагона в том и заключался, чтобы стянуть всех прокси-казаков на юго-восток и попытаться прорваться к Азовскому морю. В Пентагоне то ли специально, то ли по недомыслию не заметили, что подобный маневр оголит северо-восточный участок тысячекилометрового фронта, открыв перед российской армией широчайшее поле возможностей.Это, собственно, и произошло, и теперь выпускник Московского общевойскового командного училища Сырский может сколь угодно жаловаться американским хозяевам и пенять на их стратегические ошибки. Там его претензии встретят холодным недоумением.Поражает, насколько изменился тон американских СМИ, докладывающих об отступлении украинских войск. Еще год назад каждое такое коммюнике сопровождалось призывами дать снарядов ВСУ и вместе навалять русским. Сегодня этой риторики нет и в помине.Сухо констатируются успехи российских войск и поражения украинских, отмечается эвакуация Купянского района и никаких там "защитим Украину!", "объединимся вокруг Украины!". Штаты сливают Незалежную в своем классическом стиле. Совсем недавно — по историческим меркам — они точно так же закрыли афганский кейс.Многие совпадения этих историй поражают своей буквальностью. Например, никто уже не помнит, но уход США из Афганистана тоже шел на фоне "контрнаступа". Да-да, в октябре 2020 года американские прокси пошли в "контрнаступление" на талибов на юге страны в провинции Гильменд. Они даже добились некоторых успехов, взяв аж пять блокпостов. Однако американцы все равно продолжили выводить свои войска и уже в мае 2021-го талибы пошли в наступление, закончившееся взятием Кабула и печально знаменитыми полетами на шасси.В процессе этих наступлений, отступлений и контрнаступлений быстро выяснилось, что тренировки по стандартам НАТО афганским войскам нисколечко не помогли. Что коррупция зашкаливала и, пока одни гибли, другие воровали как не в себя. Что американское командование наделало все ошибки, какие только можно, словно нарочно не давая вымуштрованной ими армии побеждать и добиваясь максимальных потерь с обеих сторон фронта: чего стоила хотя бы их идея заставить афганских военных оборонять только города, полностью при этом деблокировав все шоссейные дороги страны и освободив их для талибов.В общем, все валили вину друг на друга. А по сути ошибка-то была всего одна. Многие афганцы поверили, что Вашингтон впрягся за них всерьез и навсегда, что американские оккупанты принесут им цивилизацию и процветание. Но оккупантам это было не нужно. Им было нужно, чтобы афганцы убивали афганцев — как можно больше и как можно дольше.Параллельно, конечно, крутились всякие бизнес-темы, один сбыт наркотиков сколько денег принес. Однако суть была в другом: разорить страну и принудить население к взаимному истреблению. Многочисленные "ошибки" американских командиров объясняются именно этим — по сути, для них не было разницы между созданными ими войсками и талибами.Ну а когда потребовалось переключиться на новый — украинский — театр военных действий, американцы быстренько смотались за океан. Военнослужащие афганской армии разбежались кто куда, большинство осело в Иране и сегодня живет там в нищете, проклиная свою глупость.На днях в Капитолии приспустили флаг в знак траура по тринадцати американским военнослужащим, погибшим во время феерического драпа из Кабула. Представители американского режима произнесли полагающиеся по такому случаю слова. Но никто в Америке не вспомнил — и никогда не вспомнит — сотни тысяч бойцов и мирных жителей Афганистана, погибших за двадцать лет кровавой оккупации.В Вашингтоне планировали сделать из Украины второй Афганистан для России. Добиться нашего поражения и сдачи территорий, вызвать возмущение в нашем обществе, ну а дальше — развал страны по сценарию распада СССР. Но сегодня все говорит за то, что Незалежная станет вторым Афганистаном для США. Об этом свидетельствуют и успехи наших войск, и внутриамериканские скандалы вокруг коррупционных схем на Украине, и на глазах меняющаяся риторика западных СМИ.Опыт бесчисленных войн США показывает, что там гоняют своих прокси, как подопытных крыс, по одному и тому же лабиринту. Пока еще ни одна крыса не нашла из него выход. Искренне жаль, что на этот раз в ловушку дали себя загнать миллионы простых украинцев.

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

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аналитика, украина, афганистан, сша, александр сырский, министерство обороны сша, московское общевойсковое командное училище, вооруженные силы украины