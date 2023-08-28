https://ria.ru/20230828/vzyatka-1892676131.html
В Подмосковье бывшему судье дали девять лет колонии за взятку
В Подмосковье бывшему судье дали девять лет колонии за взятку - РИА Новости, 28.08.2023
В Подмосковье бывшему судье дали девять лет колонии за взятку
Московский областной суд в понедельник приговорил к девяти годам колонии бывшего судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова за получение 13 миллионов... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:29
2023-08-28T14:29
2023-08-28T14:29
происшествия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Московский областной суд в понедельник приговорил к девяти годам колонии бывшего судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова за получение 13 миллионов рублей взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Котову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе. Дополнительно суд оштрафовал его на 26 миллионов рублей и на 5 лет запретил занимать должности на государственной службе в судебной системе и правоохранительных органов. Посредником в передаче взятки была адвокат Ирина Кувакина - ее суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 13 миллионов рублей, а также на четыре года после этого запретил заниматься адвокатской деятельностью. Оба были взяты под стражу в зале суда. По данным следствия, Котов рассматривал дело о распространении наркотиков и получил деньги за назначение минимального наказания подсудимым. Но вынести приговор он не успел - его задержали вместе с адвокатом и деньгами. Сам он называл случившееся провокацией. Адвокат Елена Пономарева, которую недавно облили зеленкой в Подмосковье, была свидетелем по делу Котова. Сама она связывает нападение именно с его делом: ранее она дала показания против бывшего судьи. По делу о наркоторговле она защищала одного из фигурантов, поэтому и была осведомлена о ходе следствия.
https://ria.ru/20230811/sud-1889574320.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд
В Подмосковье бывшему судье дали девять лет колонии за взятку
Экс-судья из Подмосковья получил девять лет за взятку за нужный приговор
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Московский областной суд в понедельник приговорил к девяти годам колонии бывшего судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова за получение 13 миллионов рублей взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Котову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.
Дополнительно суд оштрафовал его на 26 миллионов рублей и на 5 лет запретил занимать должности на государственной службе в судебной системе и правоохранительных органов.
Посредником в передаче взятки была адвокат Ирина Кувакина - ее суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 13 миллионов рублей, а также на четыре года после этого запретил заниматься адвокатской деятельностью.
Оба были взяты под стражу в зале суда.
По данным следствия, Котов рассматривал дело о распространении наркотиков и получил деньги за назначение минимального наказания подсудимым. Но вынести приговор он не успел - его задержали вместе с адвокатом и деньгами. Сам он называл случившееся провокацией.
Адвокат Елена Пономарева, которую недавно облили зеленкой в Подмосковье, была свидетелем по делу Котова. Сама она связывает нападение именно с его делом: ранее она дала показания против бывшего судьи. По делу о наркоторговле она защищала одного из фигурантов, поэтому и была осведомлена о ходе следствия.
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