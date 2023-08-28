https://ria.ru/20230828/vzyatka-1892676131.html

В Подмосковье бывшему судье дали девять лет колонии за взятку

В Подмосковье бывшему судье дали девять лет колонии за взятку - РИА Новости, 28.08.2023

В Подмосковье бывшему судье дали девять лет колонии за взятку

Московский областной суд в понедельник приговорил к девяти годам колонии бывшего судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова за получение 13 миллионов... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:29

2023-08-28T14:29

2023-08-28T14:29

происшествия

московская область (подмосковье)

московский областной суд

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Московский областной суд в понедельник приговорил к девяти годам колонии бывшего судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова за получение 13 миллионов рублей взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Котову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе. Дополнительно суд оштрафовал его на 26 миллионов рублей и на 5 лет запретил занимать должности на государственной службе в судебной системе и правоохранительных органов. Посредником в передаче взятки была адвокат Ирина Кувакина - ее суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 13 миллионов рублей, а также на четыре года после этого запретил заниматься адвокатской деятельностью. Оба были взяты под стражу в зале суда. По данным следствия, Котов рассматривал дело о распространении наркотиков и получил деньги за назначение минимального наказания подсудимым. Но вынести приговор он не успел - его задержали вместе с адвокатом и деньгами. Сам он называл случившееся провокацией. Адвокат Елена Пономарева, которую недавно облили зеленкой в Подмосковье, была свидетелем по делу Котова. Сама она связывает нападение именно с его делом: ранее она дала показания против бывшего судьи. По делу о наркоторговле она защищала одного из фигурантов, поэтому и была осведомлена о ходе следствия.

https://ria.ru/20230811/sud-1889574320.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд