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В Макеевке прогремела серия взрывов - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 28.08.2023 (обновлено: 19:04 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/vzryvy-1892752891.html
В Макеевке прогремела серия взрывов
В Макеевке прогремела серия взрывов - РИА Новости, 28.08.2023
В Макеевке прогремела серия взрывов
В Макеевке прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:45
2023-08-28T19:04
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. В Макеевке прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.Звуки разрывов один за другим доносятся с севера города. Их хорошо слышно в северной и центральной части Донецка, который граничит с Макеевкой.Как сообщало представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, только за последний час с 17:00 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району города 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кроме того, украинские военные выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка. Жители города написали в соцсетях, что увидели на севере столицы ДНР два столба дыма, в том числе один — в районе завода "Точмаш".Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892425296.html
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889079284.html
макеевка
донецк
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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Макеевке прогремела серия взрывов

В ДНР с севера Макеевки доносятся звуки взрывов

© Фото : Типичный Донецк/TelegramДым в Киевском районе Донецка
Дым в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Типичный Донецк/Telegram
Дым в Киевском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. В Макеевке прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Звуки разрывов один за другим доносятся с севера города. Их хорошо слышно в северной и центральной части Донецка, который граничит с Макеевкой.
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Как сообщало представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, только за последний час с 17:00 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району города 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, украинские военные выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка. Жители города написали в соцсетях, что увидели на севере столицы ДНР два столба дыма, в том числе один — в районе завода "Точмаш".
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Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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