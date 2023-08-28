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В Макеевке прогремела серия взрывов
В Макеевке прогремела серия взрывов - РИА Новости, 28.08.2023
В Макеевке прогремела серия взрывов
В Макеевке прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:45
2023-08-28T18:45
2023-08-28T19:04
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. В Макеевке прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.Звуки разрывов один за другим доносятся с севера города. Их хорошо слышно в северной и центральной части Донецка, который граничит с Макеевкой.Как сообщало представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, только за последний час с 17:00 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району города 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кроме того, украинские военные выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка. Жители города написали в соцсетях, что увидели на севере столицы ДНР два столба дыма, в том числе один — в районе завода "Точмаш".Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892425296.html
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889079284.html
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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Макеевке прогремела серия взрывов
В ДНР с севера Макеевки доносятся звуки взрывов