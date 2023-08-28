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Слуцкий возглавил списки ЛДПР на выборах в новых регионах

Слуцкий возглавил списки ЛДПР на выборах в новых регионах - РИА Новости, 28.08.2023

Слуцкий возглавил списки ЛДПР на выборах в новых регионах

Леонид Слуцкий как председатель ЛДПР возглавил списки партии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:35

2023-08-28T18:35

2023-08-28T18:42

лдпр

политика

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

леонид слуцкий (политик)

владимир кошелев

госдума рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Леонид Слуцкий как председатель ЛДПР возглавил списки партии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от либерал-демократов и куратор региональных избирательных кампаний партии в 2023 году Владимир Кошелев."Леонид Слуцкий как председатель партии возглавил списки во многих регионах, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне", - сообщил Кошелев.По его словам, такой подход означает, что люди из списка имеют прямую связь с федеральным центром, следовательно, они могут оперативно решать проблемы и вопросы граждан."Это важное символическое решение, он лично отвечает за тех кандидатов, которых выдвигает партия и которые идут вслед за ним. Так же делал и основатель партии Владимир Жириновский. Это серьезная ноша и ответственность, мы считаем, что избиратели оценят это", - также отметил Кошелев.Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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