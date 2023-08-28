https://ria.ru/20230828/vybory-1892745858.html

В ЕС отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине

В ЕС отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине - РИА Новости, 28.08.2023

В ЕС отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине

Евросоюз на настоящий момент не имеет запроса от Украины на оказание финансовой помощи в проведении выборов, но Брюссель готов рассмотреть такой запрос в случае РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:31

2023-08-28T18:31

2023-08-28T18:37

киев

евросоюз

украина

брюссель

россия

владимир зеленский

алексей гончаренко

обсе

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БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Евросоюз на настоящий момент не имеет запроса от Украины на оказание финансовой помощи в проведении выборов, но Брюссель готов рассмотреть такой запрос в случае его поступления, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, Запад выделит деньги на это, а наблюдатели будут в том числе "в окопах"."Это гипотетический вопрос, на данном этапе у нас нет подобных запросов со стороны Украины. Сейчас приоритет - это остановка незаконной военной агрессии России против Украины. Выборы являются вопросом национальных властей, мы готовы рассмотреть любой запрос, если таковой поступит", - сказал Стано.Он также добавил, что ЕС "в целом, не направляет наблюдателей в государства-члены ОБСЕ, это роль Бюро по демократическим институтам и правам человека".На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892742220.html

https://ria.ru/20230828/vybory-1892729324.html

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киев, евросоюз, украина, брюссель, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, обсе, верховная рада украины