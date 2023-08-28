В ЕС отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине
В ЕС не поступал запрос от Украины на финансовую помощь для проведения выборов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Евросоюз на настоящий момент не имеет запроса от Украины на оказание финансовой помощи в проведении выборов, но Брюссель готов рассмотреть такой запрос в случае его поступления, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, Запад выделит деньги на это, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
"Это гипотетический вопрос, на данном этапе у нас нет подобных запросов со стороны Украины. Сейчас приоритет - это остановка незаконной военной агрессии России против Украины. Выборы являются вопросом национальных властей, мы готовы рассмотреть любой запрос, если таковой поступит", - сказал Стано.
Он также добавил, что ЕС "в целом, не направляет наблюдателей в государства-члены ОБСЕ, это роль Бюро по демократическим институтам и правам человека".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.