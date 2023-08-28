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В ЕС отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
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18:31 28.08.2023 (обновлено: 18:37 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/vybory-1892745858.html
В ЕС отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине
В ЕС отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
В ЕС отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине
Евросоюз на настоящий момент не имеет запроса от Украины на оказание финансовой помощи в проведении выборов, но Брюссель готов рассмотреть такой запрос в случае РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:31
2023-08-28T18:37
киев
евросоюз
украина
брюссель
россия
владимир зеленский
алексей гончаренко
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БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Евросоюз на настоящий момент не имеет запроса от Украины на оказание финансовой помощи в проведении выборов, но Брюссель готов рассмотреть такой запрос в случае его поступления, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, Запад выделит деньги на это, а наблюдатели будут в том числе "в окопах"."Это гипотетический вопрос, на данном этапе у нас нет подобных запросов со стороны Украины. Сейчас приоритет - это остановка незаконной военной агрессии России против Украины. Выборы являются вопросом национальных властей, мы готовы рассмотреть любой запрос, если таковой поступит", - сказал Стано.Он также добавил, что ЕС "в целом, не направляет наблюдателей в государства-члены ОБСЕ, это роль Бюро по демократическим институтам и правам человека".На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892742220.html
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киев, евросоюз, украина, брюссель, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, обсе, верховная рада украины
Киев, Евросоюз, Украина, Брюссель, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, ОБСЕ, Верховная Рада Украины
В ЕС отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине

В ЕС не поступал запрос от Украины на финансовую помощь для проведения выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Евросоюз на настоящий момент не имеет запроса от Украины на оказание финансовой помощи в проведении выборов, но Брюссель готов рассмотреть такой запрос в случае его поступления, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, Запад выделит деньги на это, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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"Это гипотетический вопрос, на данном этапе у нас нет подобных запросов со стороны Украины. Сейчас приоритет - это остановка незаконной военной агрессии России против Украины. Выборы являются вопросом национальных властей, мы готовы рассмотреть любой запрос, если таковой поступит", - сказал Стано.
Он также добавил, что ЕС "в целом, не направляет наблюдателей в государства-члены ОБСЕ, это роль Бюро по демократическим институтам и правам человека".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
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КиевЕвросоюзУкраинаБрюссельРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоОБСЕВерховная Рада Украины
 
 
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