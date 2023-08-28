https://ria.ru/20230828/vybory-1892729324.html

Эксперт прокомментировал заявления Зеленского о выборах на Украине

Эксперт прокомментировал заявления Зеленского о выборах на Украине - РИА Новости, 28.08.2023

Эксперт прокомментировал заявления Зеленского о выборах на Украине

Недавние заявления Владимира Зеленского о возможности провести выборы на Украине, несмотря на введенное военное положение, могут быть трюком для помощи... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:33

2023-08-28T17:33

2023-08-28T17:33

украина

россия

сша

владимир зеленский

джо байден

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БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Недавние заявления Владимира Зеленского о возможности провести выборы на Украине, несмотря на введенное военное положение, могут быть трюком для помощи президенту США Джо Байдену, у которого скоро начнется предвыборная кампания, считает нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах". При этом он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. "Возможно, это даже совместные коммуникационные усилия Зеленского и команды Байдена в Вашингтоне. Что произойдет, так это президентские выборы в США, и Байден должен иметь возможность сказать, что Украина была готова провести демократические выборы, но в условиях войны это сделать невозможно. Это ложное заявление о демократии важно для Байдена, что он подтвердил свою позицию лидера "свободного мира" в преддверии американских выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года", - сказал РИА Новости Нимёллер, назвав заявление Зеленского "пиар-трюком". По мнению эксперта, на проведение выборов на Украине потребуются пять миллиардов долларов, развертывание сети международных наблюдателей, в том числе в прифронтовых регионах на востоке страны, а также отмена военного положения. По словам Нимёллера, Зеленский понимает, что это просто невозможно. Кроме того, эксперт считает, что даже если бы Украина действительно провела выборы, их нельзя было бы считать демократическими. "Во-первых, десятки избранных членов парламента, Рады, арестованы и находятся в заключении, под домашним арестом или сбежали за границу, поскольку их партии поддерживали Россию до начала специальной военной операции", - сказал Нимёллер, приведя в пример политиков от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Кроме того, по его словам, миллионы украинских граждан не смогут принять участие в выборах, поскольку или проживают на территориях, контролируемых Россией, или покинули страну, став беженцами. По мнению эксперта, в реальности Зеленский и не заинтересован в проведении выборов в таких условиях. "На самом деле, Зеленский знает, что такие неуклюжие и частичные выборы сыграют на руку России. Москва сможет указать на полное отсутствие предполагаемого "единства" Украины вокруг ее руководства. Поэтому я не думаю, что Киев действительно хочет, чтобы эти выборы состоялись в обозримом будущем", - добавил он.

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892668608.html

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892677553.html

https://ria.ru/20230828/peregovory-1892722109.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден