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Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа

Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа - РИА Новости, 28.08.2023

Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа

Досрочное голосование на региональных выборах в новых субъектах Российской Федерации начнется 30 августа, там избирательная кампания прошла в сокращенном виде,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:22

2023-08-28T11:22

2023-08-28T11:47

элла памфилова

цик рф

политика

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Досрочное голосование на региональных выборах в новых субъектах Российской Федерации начнется 30 августа, там избирательная кампания прошла в сокращенном виде, рассказала в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова."В наших новых субъектах досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращенный период избирательной кампании по понятным причинам", — сказала собеседница агентства.Памфилова также отметила, что с 20 августа досрочно голосуют жители регионов, где есть отдаленные и труднодоступные участки."Наши отважные члены комиссий, в основном женщины, садясь на вертолеты, на вездеходы, на собачьи упряжки, на катера, на разные виды транспорта, добираются до стоянок оленеводов, до метеостанций, и всем, кто в этом нуждаются, обеспечивают возможность проголосовать. Низкий им за это поклон", — добавила председатель ЦИК.Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выборы депутатов законодательных собраний в 16 регионах.Кроме того, назначены довыборы депутатов в Госдуму, связанные с гибелью четырех действующих представителей нижней палаты Федерального собрания — от Карачаево-Черкесии, Красноярского края, Липецкой области и Крыма.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

элла памфилова, цик рф, политика