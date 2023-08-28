https://ria.ru/20230828/vybory-1892624098.html
Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа
Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа - РИА Новости, 28.08.2023
Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа
Досрочное голосование на региональных выборах в новых субъектах Российской Федерации начнется 30 августа, там избирательная кампания прошла в сокращенном виде,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:22
2023-08-28T11:22
2023-08-28T11:47
элла памфилова
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091293_296:524:2580:1809_1920x0_80_0_0_02b3e872751557ee04cc1bafa4c8ac48.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Досрочное голосование на региональных выборах в новых субъектах Российской Федерации начнется 30 августа, там избирательная кампания прошла в сокращенном виде, рассказала в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова."В наших новых субъектах досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращенный период избирательной кампании по понятным причинам", — сказала собеседница агентства.Памфилова также отметила, что с 20 августа досрочно голосуют жители регионов, где есть отдаленные и труднодоступные участки."Наши отважные члены комиссий, в основном женщины, садясь на вертолеты, на вездеходы, на собачьи упряжки, на катера, на разные виды транспорта, добираются до стоянок оленеводов, до метеостанций, и всем, кто в этом нуждаются, обеспечивают возможность проголосовать. Низкий им за это поклон", — добавила председатель ЦИК.Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выборы депутатов законодательных собраний в 16 регионах.Кроме того, назначены довыборы депутатов в Госдуму, связанные с гибелью четырех действующих представителей нижней палаты Федерального собрания — от Карачаево-Черкесии, Красноярского края, Липецкой области и Крыма.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091293_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_13882fd5fe6280c977df03309b3b6ec1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, политика
Элла Памфилова, ЦИК РФ, Политика
Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа
Памфилова: досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Досрочное голосование на региональных выборах в новых субъектах Российской Федерации начнется 30 августа, там избирательная кампания прошла в сокращенном виде, рассказала в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«
"В наших новых субъектах досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращенный период избирательной кампании по понятным причинам", — сказала собеседница агентства.
Памфилова также отметила, что с 20 августа досрочно голосуют жители регионов, где есть отдаленные и труднодоступные участки.
"Наши отважные члены комиссий, в основном женщины, садясь на вертолеты, на вездеходы, на собачьи упряжки, на катера, на разные виды транспорта, добираются до стоянок оленеводов, до метеостанций, и всем, кто в этом нуждаются, обеспечивают возможность проголосовать. Низкий им за это поклон", — добавила председатель ЦИК.
Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР
, ЛНР
, Запорожскую и Херсонскую области
, выборы депутатов законодательных собраний в 16 регионах.
Кроме того, назначены довыборы депутатов в Госдуму
, связанные с гибелью четырех действующих представителей нижней палаты Федерального собрания — от Карачаево-Черкесии, Красноярского края
, Липецкой области
и Крыма.