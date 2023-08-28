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Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа - РИА Новости, 28.08.2023
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11:22 28.08.2023 (обновлено: 11:47 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/vybory-1892624098.html
Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа
Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа - РИА Новости, 28.08.2023
Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа
Досрочное голосование на региональных выборах в новых субъектах Российской Федерации начнется 30 августа, там избирательная кампания прошла в сокращенном виде,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:22
2023-08-28T11:47
элла памфилова
цик рф
политика
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Досрочное голосование на региональных выборах в новых субъектах Российской Федерации начнется 30 августа, там избирательная кампания прошла в сокращенном виде, рассказала в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.&quot;В наших новых субъектах досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращенный период избирательной кампании по понятным причинам&quot;, — сказала собеседница агентства.Памфилова также отметила, что с 20 августа досрочно голосуют жители регионов, где есть отдаленные и труднодоступные участки."Наши отважные члены комиссий, в основном женщины, садясь на вертолеты, на вездеходы, на собачьи упряжки, на катера, на разные виды транспорта, добираются до стоянок оленеводов, до метеостанций, и всем, кто в этом нуждаются, обеспечивают возможность проголосовать. Низкий им за это поклон", — добавила председатель ЦИК.Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выборы депутатов законодательных собраний в 16 регионах.Кроме того, назначены довыборы депутатов в Госдуму, связанные с гибелью четырех действующих представителей нижней палаты Федерального собрания — от Карачаево-Черкесии, Красноярского края, Липецкой области и Крыма.
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элла памфилова, цик рф, политика
Элла Памфилова, ЦИК РФ, Политика
Досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа

Памфилова: досрочное голосование в новых регионах стартует 30 августа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУрна для голосования
Урна для голосования - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Досрочное голосование на региональных выборах в новых субъектах Российской Федерации начнется 30 августа, там избирательная кампания прошла в сокращенном виде, рассказала в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«

"В наших новых субъектах досрочное голосование начинается с 30 августа, поскольку там сокращенный период избирательной кампании по понятным причинам", — сказала собеседница агентства.

Памфилова также отметила, что с 20 августа досрочно голосуют жители регионов, где есть отдаленные и труднодоступные участки.
"Наши отважные члены комиссий, в основном женщины, садясь на вертолеты, на вездеходы, на собачьи упряжки, на катера, на разные виды транспорта, добираются до стоянок оленеводов, до метеостанций, и всем, кто в этом нуждаются, обеспечивают возможность проголосовать. Низкий им за это поклон", — добавила председатель ЦИК.
Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, выборы депутатов законодательных собраний в 16 регионах.
Кроме того, назначены довыборы депутатов в Госдуму, связанные с гибелью четырех действующих представителей нижней палаты Федерального собрания — от Карачаево-Черкесии, Красноярского края, Липецкой области и Крыма.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
 
 
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