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ВСУ вербуют детей для достижения своих целей, заявили в Госдуме
ВСУ вербуют детей для достижения своих целей, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.08.2023
ВСУ вербуют детей для достижения своих целей, заявили в Госдуме
Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T23:38
2023-08-28T23:38
2023-08-28T23:38
специальная военная операция на украине
украина
киев
луганская народная республика
анна кузнецова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова "ВСУ все чаще совершают преступления руками детей, вербуя несовершеннолетних, которых просят присылать фотографии или координаты наших войск. А потом бьют артиллерией по нашим позициям и мирным жителям", - написала парламентарий в своем телеграм-канале. По ее словам, для привлечения детей к диверсиям существуют лагеря подготовки, например "Лесная сказка", который обнаружили российские бойцы на освобожденных территориях ЛНР. "Вербовка происходит обычно в соцсетях и мессенджерах. Боевики ВСУ используют фейковые аккаунты или же действуют через лидеров мнений", - отметила Кузнецова. Она добавила, что детям за информацию обещают деньги, но потом ничего не выплачивается. "Действия ВСУ прямо нарушают статью 38 Конвенции о правах ребенка", - сообщила парламентарий. Она отметила, что США - единственная страна в ООН, которая не ратифицировала эту конвенцию. "Пока в ООН и других структурах продолжают "не видеть" ситуацию, у нас есть возможность отследить слабые места в нашей системе и максимально защитить наших детей", - заключила Кузнецова.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892764651.html
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украина, киев, луганская народная республика, анна кузнецова, вооруженные силы украины, оон, госдума рф
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ВСУ вербуют детей для достижения своих целей, заявили в Госдуме
Кузнецова: ВСУ используют несовершеннолетних для установления координат войск РФ