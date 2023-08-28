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ВСУ вербуют детей для достижения своих целей, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:38 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/vsu-1892798520.html
ВСУ вербуют детей для достижения своих целей, заявили в Госдуме
ВСУ вербуют детей для достижения своих целей, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.08.2023
ВСУ вербуют детей для достижения своих целей, заявили в Госдуме
Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T23:38
2023-08-28T23:38
специальная военная операция на украине
украина
киев
луганская народная республика
анна кузнецова
вооруженные силы украины
оон
госдума рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова "ВСУ все чаще совершают преступления руками детей, вербуя несовершеннолетних, которых просят присылать фотографии или координаты наших войск. А потом бьют артиллерией по нашим позициям и мирным жителям", - написала парламентарий в своем телеграм-канале. По ее словам, для привлечения детей к диверсиям существуют лагеря подготовки, например "Лесная сказка", который обнаружили российские бойцы на освобожденных территориях ЛНР. "Вербовка происходит обычно в соцсетях и мессенджерах. Боевики ВСУ используют фейковые аккаунты или же действуют через лидеров мнений", - отметила Кузнецова. Она добавила, что детям за информацию обещают деньги, но потом ничего не выплачивается. "Действия ВСУ прямо нарушают статью 38 Конвенции о правах ребенка", - сообщила парламентарий. Она отметила, что США - единственная страна в ООН, которая не ратифицировала эту конвенцию. "Пока в ООН и других структурах продолжают "не видеть" ситуацию, у нас есть возможность отследить слабые места в нашей системе и максимально защитить наших детей", - заключила Кузнецова.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892764651.html
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украина, киев, луганская народная республика, анна кузнецова, вооруженные силы украины, оон, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Луганская Народная Республика, Анна Кузнецова, Вооруженные силы Украины, ООН, Госдума РФ
ВСУ вербуют детей для достижения своих целей, заявили в Госдуме

Кузнецова: ВСУ используют несовершеннолетних для установления координат войск РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова
"ВСУ все чаще совершают преступления руками детей, вербуя несовершеннолетних, которых просят присылать фотографии или координаты наших войск. А потом бьют артиллерией по нашим позициям и мирным жителям", - написала парламентарий в своем телеграм-канале.
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По ее словам, для привлечения детей к диверсиям существуют лагеря подготовки, например "Лесная сказка", который обнаружили российские бойцы на освобожденных территориях ЛНР.
"Вербовка происходит обычно в соцсетях и мессенджерах. Боевики ВСУ используют фейковые аккаунты или же действуют через лидеров мнений", - отметила Кузнецова.
Она добавила, что детям за информацию обещают деньги, но потом ничего не выплачивается.
"Действия ВСУ прямо нарушают статью 38 Конвенции о правах ребенка", - сообщила парламентарий.
Она отметила, что США - единственная страна в ООН, которая не ратифицировала эту конвенцию.
"Пока в ООН и других структурах продолжают "не видеть" ситуацию, у нас есть возможность отследить слабые места в нашей системе и максимально защитить наших детей", - заключила Кузнецова.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЛуганская Народная РеспубликаАнна КузнецоваВооруженные силы УкраиныООНГосдума РФ
 
 
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