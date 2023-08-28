Рейтинг@Mail.ru
ВС России не дают ВСУ отбить позиции в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/vsu-1892633822.html
ВС России не дают ВСУ отбить позиции в Харьковской области, заявил Ганчев
ВС России не дают ВСУ отбить позиции в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 28.08.2023
ВС России не дают ВСУ отбить позиции в Харьковской области, заявил Ганчев
Украинские войска безуспешно пытаются вернуть позиции в Харьковской области, наиболее ожесточенные бои идут у Синьковки и Петропавловки, сообщил в эфире... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:12
2023-08-28T12:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытаются вернуть позиции в Харьковской области, наиболее ожесточенные бои идут у Синьковки и Петропавловки, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации региона Виталий Ганчев. "Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооруженные силы Украины и наемники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них. Сопротивление очень ожесточенное там происходит. Бои сильные именно на нашем направлении в районе и Синьковки, и Петропавловки", - сказал Ганчев. В сводке Минобороны РФ накануне сообщалось, что на купянском направлении в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Новоегоровки ЛНР. Потери противника составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России не дают ВСУ отбить позиции в Харьковской области, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются вернуть позиции в Харьковской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытаются вернуть позиции в Харьковской области, наиболее ожесточенные бои идут у Синьковки и Петропавловки, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооруженные силы Украины и наемники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них. Сопротивление очень ожесточенное там происходит. Бои сильные именно на нашем направлении в районе и Синьковки, и Петропавловки", - сказал Ганчев.
В сводке Минобороны РФ накануне сообщалось, что на купянском направлении в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Новоегоровки ЛНР. Потери противника составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала