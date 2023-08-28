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ВС России не дают ВСУ отбить позиции в Харьковской области, заявил Ганчев
ВС России не дают ВСУ отбить позиции в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 28.08.2023
ВС России не дают ВСУ отбить позиции в Харьковской области, заявил Ганчев
Украинские войска безуспешно пытаются вернуть позиции в Харьковской области, наиболее ожесточенные бои идут у Синьковки и Петропавловки, сообщил в эфире... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:12
2023-08-28T12:12
2023-08-28T12:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытаются вернуть позиции в Харьковской области, наиболее ожесточенные бои идут у Синьковки и Петропавловки, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации региона Виталий Ганчев. "Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооруженные силы Украины и наемники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них. Сопротивление очень ожесточенное там происходит. Бои сильные именно на нашем направлении в районе и Синьковки, и Петропавловки", - сказал Ганчев. В сводке Минобороны РФ накануне сообщалось, что на купянском направлении в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Новоегоровки ЛНР. Потери противника составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России не дают ВСУ отбить позиции в Харьковской области, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются вернуть позиции в Харьковской области