https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892792354.html

Турция намерена обсудить с Россией зерновой коридор на встрече глав МИД

Турция намерена обсудить с Россией зерновой коридор на встрече глав МИД - РИА Новости, 28.08.2023

Турция намерена обсудить с Россией зерновой коридор на встрече глав МИД

"Зерновой коридор" станет одной из главных тем переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана в ходе его визита в Россию, передал телеканал NTV со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T22:08

2023-08-28T22:08

2023-08-28T22:08

хакан фидан

владимир путин

турция

россия

украина

сергей лавров

оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. "Зерновой коридор" станет одной из главных тем переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана в ходе его визита в Россию, передал телеканал NTV со ссылкой на заявление главного советника президента, посла Акифа Чагатая Кылыч. Переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана состоятся в российской столице в ближайшее время, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Кылыч сообщил, что министр иностранных дел Хакан Фидан совершит визит в Россию и одной из главных тем визита станет "зерновой коридор", - передал телеканал. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html

турция

россия

украина

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