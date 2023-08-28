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Турция намерена обсудить с Россией зерновой коридор на встрече глав МИД - РИА Новости, 28.08.2023
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22:08 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892792354.html
Турция намерена обсудить с Россией зерновой коридор на встрече глав МИД
Турция намерена обсудить с Россией зерновой коридор на встрече глав МИД - РИА Новости, 28.08.2023
Турция намерена обсудить с Россией зерновой коридор на встрече глав МИД
"Зерновой коридор" станет одной из главных тем переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана в ходе его визита в Россию, передал телеканал NTV со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:08
2023-08-28T22:08
хакан фидан
владимир путин
турция
россия
украина
сергей лавров
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. "Зерновой коридор" станет одной из главных тем переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана в ходе его визита в Россию, передал телеканал NTV со ссылкой на заявление главного советника президента, посла Акифа Чагатая Кылыч. Переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана состоятся в российской столице в ближайшее время, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Кылыч сообщил, что министр иностранных дел Хакан Фидан совершит визит в Россию и одной из главных тем визита станет "зерновой коридор", - передал телеканал. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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хакан фидан, владимир путин, турция, россия, украина, сергей лавров, оон, зерновая сделка, в мире
Хакан Фидан, Владимир Путин, Турция, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН, Зерновая сделка, В мире
Турция намерена обсудить с Россией зерновой коридор на встрече глав МИД

Советник Эрдогана Кылыч: Лавров и Фидан на встрече обсудят зерновой коридор

© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. "Зерновой коридор" станет одной из главных тем переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана в ходе его визита в Россию, передал телеканал NTV со ссылкой на заявление главного советника президента, посла Акифа Чагатая Кылыч.
Переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана состоятся в российской столице в ближайшее время, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
18 июля, 08:00
"Кылыч сообщил, что министр иностранных дел Хакан Фидан совершит визит в Россию и одной из главных тем визита станет "зерновой коридор", - передал телеканал.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
18 июля, 09:33
 
Хакан ФиданВладимир ПутинТурцияРоссияУкраинаСергей ЛавровООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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