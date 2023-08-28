Турция намерена обсудить с Россией зерновой коридор на встрече глав МИД
Советник Эрдогана Кылыч: Лавров и Фидан на встрече обсудят зерновой коридор
© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. "Зерновой коридор" станет одной из главных тем переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана в ходе его визита в Россию, передал телеканал NTV со ссылкой на заявление главного советника президента, посла Акифа Чагатая Кылыч.
Переговоры глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана состоятся в российской столице в ближайшее время, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кылыч сообщил, что министр иностранных дел Хакан Фидан совершит визит в Россию и одной из главных тем визита станет "зерновой коридор", - передал телеканал.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.