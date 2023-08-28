https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892645446.html
В Кремле рассказали о встрече Путина с экипажем танка "Алеша"
В Кремле рассказали о встрече Путина с экипажем танка "Алеша" - РИА Новости, 28.08.2023
В Кремле рассказали о встрече Путина с экипажем танка "Алеша"
Президент России Владимир Путин провел с экипажем танка "Алеша" детальный и долгий разговор, президенту интересно все, что происходит на фронте, сообщил... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:10
2023-08-28T13:10
2023-08-28T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел с экипажем танка "Алеша" детальный и долгий разговор, президенту интересно все, что происходит на фронте, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.На прошлой неделе глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героя России в ходе празднования 80-летия окончания Курской битвы, а затем встретился с ними в Кремле."Все что мы могли рассказать, мы рассказали, больше ничего рассказывать не будем. Вы знаете, что президент продолжает практику общения не просто с армейским командованием и командирами, но он общается непосредственно и с солдатами, и младшими командирами, которые непосредственно на поле боя, как те, которые сидели рядом с президентом, иногда свои примером, садясь за рычаги танка, показывают, как нужно сражаться", - сказал Песков на вопрос журналистов, о чем Путин говорил с экипажем танка два часа после ухода журналистов со встречи."Действительно, был долгий разговор, очень детальный, Путину интересно все, он живо всем интересуется и таким образом он получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане. Он искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе", - добавил Песков.Кроме того, он сообщил, что вручение награды экипажу танка в Курсе тоже стало символичным событием."Безусловно, это была символическая территория, наполненная символизмом, и дата, связанная с Курской битвой, священна для нас и священна вообще для мировой истории должна быть. И конечно, соединить такую священную дату и образцовый пример геройства наших дней - это, конечно же, была идея президента", - рассказал Песков.Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892041490_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_014b70fff12bccf751844c83004b9a06.jpg
"Не переживайте. Все сделаем" – Путин пообещал помочь механику-водителю танка "Алеша"
Путин пообещал помочь механику-водителю танка "Алеша", получившему ранение
2023-08-28T13:10
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
В Кремле рассказали о встрече Путина с экипажем танка "Алеша"
Песков: у Путина с экипажем танка "Алеша" был долгий и детальный разговор
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел с экипажем танка "Алеша" детальный и долгий разговор, президенту интересно все, что происходит на фронте, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На прошлой неделе глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героя России в ходе празднования 80-летия окончания Курской битвы, а затем встретился с ними в Кремле.
"Все что мы могли рассказать, мы рассказали, больше ничего рассказывать не будем. Вы знаете, что президент продолжает практику общения не просто с армейским командованием и командирами, но он общается непосредственно и с солдатами, и младшими командирами, которые непосредственно на поле боя, как те, которые сидели рядом с президентом, иногда свои примером, садясь за рычаги танка, показывают, как нужно сражаться", - сказал Песков на вопрос журналистов, о чем Путин говорил с экипажем танка два часа после ухода журналистов со встречи.
"Действительно, был долгий разговор, очень детальный, Путину интересно все, он живо всем интересуется и таким образом он получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане. Он искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе", - добавил Песков.
Кроме того, он сообщил, что вручение награды экипажу танка в Курсе тоже стало символичным событием.
«
"Безусловно, это была символическая территория, наполненная символизмом, и дата, связанная с Курской битвой, священна для нас и священна вообще для мировой истории должна быть. И конечно, соединить такую священную дату и образцовый пример геройства наших дней - это, конечно же, была идея президента", - рассказал Песков.
Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
Путин отметил военного, эмоционально описывавшего бой танка "Алеша"