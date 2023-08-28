https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892645446.html

В Кремле рассказали о встрече Путина с экипажем танка "Алеша"

В Кремле рассказали о встрече Путина с экипажем танка "Алеша" - РИА Новости, 28.08.2023

В Кремле рассказали о встрече Путина с экипажем танка "Алеша"

Президент России Владимир Путин провел с экипажем танка "Алеша" детальный и долгий разговор, президенту интересно все, что происходит на фронте, сообщил... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:10

2023-08-28T13:10

2023-08-28T13:58

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел с экипажем танка "Алеша" детальный и долгий разговор, президенту интересно все, что происходит на фронте, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.На прошлой неделе глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героя России в ходе празднования 80-летия окончания Курской битвы, а затем встретился с ними в Кремле."Все что мы могли рассказать, мы рассказали, больше ничего рассказывать не будем. Вы знаете, что президент продолжает практику общения не просто с армейским командованием и командирами, но он общается непосредственно и с солдатами, и младшими командирами, которые непосредственно на поле боя, как те, которые сидели рядом с президентом, иногда свои примером, садясь за рычаги танка, показывают, как нужно сражаться", - сказал Песков на вопрос журналистов, о чем Путин говорил с экипажем танка два часа после ухода журналистов со встречи."Действительно, был долгий разговор, очень детальный, Путину интересно все, он живо всем интересуется и таким образом он получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане. Он искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе", - добавил Песков.Кроме того, он сообщил, что вручение награды экипажу танка в Курсе тоже стало символичным событием."Безусловно, это была символическая территория, наполненная символизмом, и дата, связанная с Курской битвой, священна для нас и священна вообще для мировой истории должна быть. И конечно, соединить такую священную дату и образцовый пример геройства наших дней - это, конечно же, была идея президента", - рассказал Песков.Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не переживайте. Все сделаем" – Путин пообещал помочь механику-водителю танка "Алеша" Путин пообещал помочь механику-водителю танка "Алеша", получившему ранение 2023-08-28T13:10 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф