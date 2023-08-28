https://ria.ru/20230828/vory-1892649163.html

В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями

В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями - РИА Новости, 28.08.2023

В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями

Воры-домушники в северной итальянской провинции Порденоне оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами солидарности, сообщила местная газета il... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:25

2023-08-28T13:25

2023-08-28T13:25

в мире

италия

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РИМ, 28 авг – РИА Новости. Воры-домушники в северной итальянской провинции Порденоне оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами солидарности, сообщила местная газета il Gazzettino. "Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие", - говорилось в послании. Не найдя в доме ничего ценного, злоумышленники забрали кофе-машинку и аэрогриль. Следствие не исключает, что грамматические ошибки в записке, сделанной от руки и печатными буквами, сделаны специально для того, чтобы сбить правоохранителей с толку и заставить их думать, что кражу совершили иностранцы. Поиски воров продолжаются, однако улик они не оставили. Август в Италии традиционно является периодом расцвета квартирных краж: квартирные воры пользуются летними каникулами, устанавливают наблюдение за квартирами и приступают к действиям. Зачастую домушники используют изощренные техники и средства: например, замки растворяются при помощи азотной кислоты. В начале августа неизвестные попытались ограбить римскую квартиру главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни. Злоумышленники смогли беспрепятственно подняться на десяток метров по фасаду здания и добраться до квартиры министра, но скрылись из-за сработавшей сигнализации.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия