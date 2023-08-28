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В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями - РИА Новости, 28.08.2023
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13:25 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/vory-1892649163.html
В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями
В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями - РИА Новости, 28.08.2023
В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями
Воры-домушники в северной итальянской провинции Порденоне оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами солидарности, сообщила местная газета il... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:25
2023-08-28T13:25
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РИМ, 28 авг – РИА Новости. Воры-домушники в северной итальянской провинции Порденоне оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами солидарности, сообщила местная газета il Gazzettino. "Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие", - говорилось в послании. Не найдя в доме ничего ценного, злоумышленники забрали кофе-машинку и аэрогриль. Следствие не исключает, что грамматические ошибки в записке, сделанной от руки и печатными буквами, сделаны специально для того, чтобы сбить правоохранителей с толку и заставить их думать, что кражу совершили иностранцы. Поиски воров продолжаются, однако улик они не оставили. Август в Италии традиционно является периодом расцвета квартирных краж: квартирные воры пользуются летними каникулами, устанавливают наблюдение за квартирами и приступают к действиям. Зачастую домушники используют изощренные техники и средства: например, замки растворяются при помощи азотной кислоты. В начале августа неизвестные попытались ограбить римскую квартиру главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни. Злоумышленники смогли беспрепятственно подняться на десяток метров по фасаду здания и добраться до квартиры министра, но скрылись из-за сработавшей сигнализации.
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в мире, италия
В мире, Италия
В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями

В Италии воры не нашли в доме ничего ценного и оставили записку с извинениями

© Fotolia / ia_64Ограбление квартиры
Ограбление квартиры - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Fotolia / ia_64
Ограбление квартиры. Архивное фото
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РИМ, 28 авг – РИА Новости. Воры-домушники в северной итальянской провинции Порденоне оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами солидарности, сообщила местная газета il Gazzettino.
«
"Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие", - говорилось в послании. Не найдя в доме ничего ценного, злоумышленники забрали кофе-машинку и аэрогриль.
Следствие не исключает, что грамматические ошибки в записке, сделанной от руки и печатными буквами, сделаны специально для того, чтобы сбить правоохранителей с толку и заставить их думать, что кражу совершили иностранцы. Поиски воров продолжаются, однако улик они не оставили.
Август в Италии традиционно является периодом расцвета квартирных краж: квартирные воры пользуются летними каникулами, устанавливают наблюдение за квартирами и приступают к действиям. Зачастую домушники используют изощренные техники и средства: например, замки растворяются при помощи азотной кислоты. В начале августа неизвестные попытались ограбить римскую квартиру главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни. Злоумышленники смогли беспрепятственно подняться на десяток метров по фасаду здания и добраться до квартиры министра, но скрылись из-за сработавшей сигнализации.
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