https://ria.ru/20230828/vory-1892649163.html
В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями
В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями - РИА Новости, 28.08.2023
В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями
Воры-домушники в северной итальянской провинции Порденоне оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами солидарности, сообщила местная газета il... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:25
2023-08-28T13:25
2023-08-28T13:25
в мире
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91603/53/916035306_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2d02951e613f9c365979a2e1fd7ee946.jpg
РИМ, 28 авг – РИА Новости. Воры-домушники в северной итальянской провинции Порденоне оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами солидарности, сообщила местная газета il Gazzettino. "Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие", - говорилось в послании. Не найдя в доме ничего ценного, злоумышленники забрали кофе-машинку и аэрогриль. Следствие не исключает, что грамматические ошибки в записке, сделанной от руки и печатными буквами, сделаны специально для того, чтобы сбить правоохранителей с толку и заставить их думать, что кражу совершили иностранцы. Поиски воров продолжаются, однако улик они не оставили. Август в Италии традиционно является периодом расцвета квартирных краж: квартирные воры пользуются летними каникулами, устанавливают наблюдение за квартирами и приступают к действиям. Зачастую домушники используют изощренные техники и средства: например, замки растворяются при помощи азотной кислоты. В начале августа неизвестные попытались ограбить римскую квартиру главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни. Злоумышленники смогли беспрепятственно подняться на десяток метров по фасаду здания и добраться до квартиры министра, но скрылись из-за сработавшей сигнализации.
https://ria.ru/20210219/sumochka-1598211778.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91603/53/916035306_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_e7e1fa71af7d2733f7b8bb392c314330.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия
В Италии квартирные воры оставили записку с извинениями
В Италии воры не нашли в доме ничего ценного и оставили записку с извинениями
РИМ, 28 авг – РИА Новости.
Воры-домушники в северной итальянской провинции Порденоне оставили хозяевам квартиры записку с извинениями и словами солидарности, сообщила местная газета il Gazzettino
.
«
"Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие", - говорилось в послании. Не найдя в доме ничего ценного, злоумышленники забрали кофе-машинку и аэрогриль.
Следствие не исключает, что грамматические ошибки в записке, сделанной от руки и печатными буквами, сделаны специально для того, чтобы сбить правоохранителей с толку и заставить их думать, что кражу совершили иностранцы. Поиски воров продолжаются, однако улик они не оставили.
Август в Италии традиционно является периодом расцвета квартирных краж: квартирные воры пользуются летними каникулами, устанавливают наблюдение за квартирами и приступают к действиям. Зачастую домушники используют изощренные техники и средства: например, замки растворяются при помощи азотной кислоты. В начале августа неизвестные попытались ограбить римскую квартиру главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни. Злоумышленники смогли беспрепятственно подняться на десяток метров по фасаду здания и добраться до квартиры министра, но скрылись из-за сработавшей сигнализации.
В Петербурге вор оставил жертве любовную записку