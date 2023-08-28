https://ria.ru/20230828/vooruzheniya-1892626197.html

Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил Медведев

Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил Медведев - РИА Новости, 28.08.2023

Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил Медведев

Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил, военно-промышленный комплекс страны будет... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:35

2023-08-28T11:35

2023-08-28T11:43

россия

дмитрий медведев

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил, военно-промышленный комплекс страны будет производить их столько, сколько необходимо для эффективной защиты Отечества, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале."Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества", - заявил Медведев.Он отметил, что "противник все время ведет мучительный подсчет, сколько и чего у нас осталось" - танков, снарядов, ракет и прочего."Это понятно – вражеская пропаганда живет по своим законам. Но не только – такой подсчет вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно – страна-паразит и получает корм "от тела" своих хозяев, живет за счет них. Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886111511.html

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россия, дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф