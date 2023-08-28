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Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил Медведев - РИА Новости, 28.08.2023
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11:35 28.08.2023 (обновлено: 11:43 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/vooruzheniya-1892626197.html
Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил Медведев
Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил Медведев - РИА Новости, 28.08.2023
Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил Медведев
Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил, военно-промышленный комплекс страны будет... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:35
2023-08-28T11:43
россия
дмитрий медведев
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил, военно-промышленный комплекс страны будет производить их столько, сколько необходимо для эффективной защиты Отечества, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале."Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества", - заявил Медведев.Он отметил, что "противник все время ведет мучительный подсчет, сколько и чего у нас осталось" - танков, снарядов, ракет и прочего."Это понятно – вражеская пропаганда живет по своим законам. Но не только – такой подсчет вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно – страна-паразит и получает корм "от тела" своих хозяев, живет за счет них. Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут", - добавил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений, заявил Медведев

Медведев: Россия обеспечивает себя оружием в превышающем потребности количестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий
Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зенитная установка ЗУ-23 в цехе сборки специальных изделий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил, военно-промышленный комплекс страны будет производить их столько, сколько необходимо для эффективной защиты Отечества, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
"Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества", - заявил Медведев.
Он отметил, что "противник все время ведет мучительный подсчет, сколько и чего у нас осталось" - танков, снарядов, ракет и прочего.
"Это понятно – вражеская пропаганда живет по своим законам. Но не только – такой подсчет вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно – страна-паразит и получает корм "от тела" своих хозяев, живет за счет них. Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут", - добавил Медведев.
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