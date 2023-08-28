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В Новгородской области водитель умышленно сбил трех человек у ночного клуба

В Новгородской области водитель умышленно сбил трех человек у ночного клуба - РИА Новости, 28.08.2023

В Новгородской области водитель умышленно сбил трех человек у ночного клуба

Водитель в городе Окуловка Новгородской области умышленно наехал на трёх человек после ссоры близ ночного клуба, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:08

2023-08-28T14:08

2023-08-28T14:08

происшествия

новгородская область

окуловка

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Водитель в городе Окуловка Новгородской области умышленно наехал на трёх человек после ссоры близ ночного клуба, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, около трёх часов, но известно о нём стало только сейчас. "По версии следствия, около ночного клуба между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они начали драться. Затем один из участников потасовки сел в свой автомобиль и начал давить людей. В итоге водитель сбил трёх человек и скрылся с места преступления", - говорится в релизе. В результате двое мужчин и женщина получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сейчас лихач задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о его заключении в СИЗО.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892067862.html

новгородская область

окуловка

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происшествия, новгородская область, окуловка, россия, следственный комитет россии (ск рф)