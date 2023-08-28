https://ria.ru/20230828/vera-1892631545.html

Российские бойцы рассказали о роли веры на фронте

Российские бойцы рассказали о роли веры на фронте - РИА Новости, 28.08.2023

Российские бойцы рассказали о роли веры на фронте

Бойцы российской армии в праздник Пресвятой богородицы идут в прифронтовые храмы, вера в Бога очень помогает поддерживать морально-боевой дух бойцам на фронте,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:01

2023-08-28T12:01

2023-08-28T12:01

религия

религия

русская православная церковь

вооруженные силы рф

россия

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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Бойцы российской армии в праздник Пресвятой богородицы идут в прифронтовые храмы, вера в Бога очень помогает поддерживать морально-боевой дух бойцам на фронте, рассказал РИА Новости один из военнослужащих ЗВО, выполняющий ряд задач на Купянском участке фронта. "Место вере на войне имеется, помогает очень сильно, духовно в первую очередь помогает, без веры вообще нельзя. Настраиваешься на выход, настраиваешься на свою задачу. Без веры ты и не человек, просто не человек", - поделился боец. Его сослуживец рассказал, что носит с собой, как и многие другие бойцы, оберег-распятье. "У меня всегда с собой оберег лежит в подсумке – это крест, который мне подарил батюшка, когда я был на Святой земле в Иерусалиме. С 2012 года всегда со мной, раньше на груди его носил, сейчас он у меня лежит в подсумке и рядом с сердцем, всегда со мной. Вера помогает", - сказал боец. В Русской православной церкви 28 августа встречают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской церкви, его дата неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост.

https://ria.ru/20230823/uspenie-1891559244.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, русская православная церковь, вооруженные силы рф, россия