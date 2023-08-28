https://ria.ru/20230828/vera-1892631545.html
Российские бойцы рассказали о роли веры на фронте
Российские бойцы рассказали о роли веры на фронте - РИА Новости, 28.08.2023
Российские бойцы рассказали о роли веры на фронте
Бойцы российской армии в праздник Пресвятой богородицы идут в прифронтовые храмы, вера в Бога очень помогает поддерживать морально-боевой дух бойцам на фронте,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:01
2023-08-28T12:01
2023-08-28T12:01
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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Бойцы российской армии в праздник Пресвятой богородицы идут в прифронтовые храмы, вера в Бога очень помогает поддерживать морально-боевой дух бойцам на фронте, рассказал РИА Новости один из военнослужащих ЗВО, выполняющий ряд задач на Купянском участке фронта. "Место вере на войне имеется, помогает очень сильно, духовно в первую очередь помогает, без веры вообще нельзя. Настраиваешься на выход, настраиваешься на свою задачу. Без веры ты и не человек, просто не человек", - поделился боец. Его сослуживец рассказал, что носит с собой, как и многие другие бойцы, оберег-распятье. "У меня всегда с собой оберег лежит в подсумке – это крест, который мне подарил батюшка, когда я был на Святой земле в Иерусалиме. С 2012 года всегда со мной, раньше на груди его носил, сейчас он у меня лежит в подсумке и рядом с сердцем, всегда со мной. Вера помогает", - сказал боец. В Русской православной церкви 28 августа встречают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской церкви, его дата неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост.
https://ria.ru/20230823/uspenie-1891559244.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, русская православная церковь, вооруженные силы рф, россия
Религия, Религия, Русская православная церковь, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские бойцы рассказали о роли веры на фронте
Российские военнослужащие: без веры вообще нельзя, она очень помогает на фронте
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Бойцы российской армии в праздник Пресвятой богородицы идут в прифронтовые храмы, вера в Бога очень помогает поддерживать морально-боевой дух бойцам на фронте, рассказал РИА Новости один из военнослужащих ЗВО, выполняющий ряд задач на Купянском участке фронта.
«
"Место вере на войне имеется, помогает очень сильно, духовно в первую очередь помогает, без веры вообще нельзя. Настраиваешься на выход, настраиваешься на свою задачу. Без веры ты и не человек, просто не человек", - поделился боец.
Его сослуживец рассказал, что носит с собой, как и многие другие бойцы, оберег-распятье.
«
"У меня всегда с собой оберег лежит в подсумке – это крест, который мне подарил батюшка, когда я был на Святой земле в Иерусалиме. С 2012 года всегда со мной, раньше на груди его носил, сейчас он у меня лежит в подсумке и рядом с сердцем, всегда со мной. Вера помогает", - сказал боец.
В Русской православной церкви 28 августа встречают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской церкви, его дата неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост.
Успение Богородицы в 2023 году: история и традиции праздника