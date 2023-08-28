https://ria.ru/20230828/vdnkh-1892713325.html
Из горящего здания на ВДНХ эвакуировали около 200 человек
Из горящего здания на ВДНХ эвакуировали около 200 человек - РИА Новости, 28.08.2023
Из горящего здания на ВДНХ эвакуировали около 200 человек
Порядка 200 человек эвакуировали из административного здания на ВДНХ на северо-востоке Москвы после возгорания на кровле, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:24
2023-08-28T16:24
2023-08-28T16:31
происшествия
москва
вднх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировали из административного здания на ВДНХ на северо-востоке Москвы после возгорания на кровле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание на кровле четырехэтажного административного здания по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 164", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы порядка 200 человек.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация вывела из здания порядка 200 человек. Принятыми мерами в 15.52 пожар локализован, а в 16.00 полностью потушен. Информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20230823/pozhar-1891646138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, вднх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, ВДНХ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего здания на ВДНХ эвакуировали около 200 человек
Почти 200 человек эвакуировали из горящего здания на ВДНХ в Москве