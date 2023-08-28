https://ria.ru/20230828/vdnkh-1892713325.html

Из горящего здания на ВДНХ эвакуировали около 200 человек

Из горящего здания на ВДНХ эвакуировали около 200 человек - РИА Новости, 28.08.2023

Из горящего здания на ВДНХ эвакуировали около 200 человек

Порядка 200 человек эвакуировали из административного здания на ВДНХ на северо-востоке Москвы после возгорания на кровле, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:24

2023-08-28T16:24

2023-08-28T16:31

происшествия

москва

вднх

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировали из административного здания на ВДНХ на северо-востоке Москвы после возгорания на кровле, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло возгорание на кровле четырехэтажного административного здания по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 164", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы порядка 200 человек.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация вывела из здания порядка 200 человек. Принятыми мерами в 15.52 пожар локализован, а в 16.00 полностью потушен. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20230823/pozhar-1891646138.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, вднх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)