https://ria.ru/20230828/vagner-1892689498.html
МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 28.08.2023
МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории, заявил польский министр внутренних дел и... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:12
2023-08-28T15:12
2023-08-28T15:56
в мире
белоруссия
мариуш каминьский
польша
литва
эстония
латвия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880294198_91:508:2829:2048_1920x0_80_0_0_4cf3568a7d109f1b52de99a607d50b4d.jpg
ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости. Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории, заявил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии."Мы приняли заявление. Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления "Группой Вагнер" территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы", — подчеркнул глава министерства.По его словам, на границе стран Балтии и Польши с Белоруссией происходит эскалация ситуации. При этом Каминьский добавил, что ЧВК "Вагнер" — это "очень опасная группа".Об усилении польской границы из-за пребывания в Белоруссии бойцов "Вагнера" сообщил в конце июня председатель правящей в стране партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Польские власти решили перебросить туда примерно 500 полицейских, а также нарастить группировку войск, в том числе разместив возле границы снайперов.Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа в начале августа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения в республике бойцов "Вагнера", но только в координации с Польшей и Латвией. Комментируя эту идею, белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что в таком случае Вильнюс, Рига и Варшава сделают хуже только себе и своим гражданам.Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в стране бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В частности, в июле они выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны республики недалеко от города Осиповичи Могилевской области. В августе в Белоруссии зарегистрирована компания "Группа Вагнер", ее деятельность обозначена как "образовательные услуги".Ситуация с мигрантамиВ середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Белоруссия отвергла все эти обвинения, отметив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892250175.html
https://ria.ru/20230814/vagner-1889920886.html
https://ria.ru/20230825/migratsiya-1892258852.html
белоруссия
польша
литва
эстония
латвия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880294198_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_19c1c9cab2b3cbfaa4796de1d01ee64b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, мариуш каминьский, польша, литва, эстония, латвия, александр лукашенко, ярослав качиньский, минск, евросоюз
В мире, Белоруссия, Мариуш Каминьский, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Александр Лукашенко, Ярослав Качиньский, Минск, Евросоюз
МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"
ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости. Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории, заявил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.
«
"Мы приняли заявление. Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления "Группой Вагнер" территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы", — подчеркнул глава министерства.
По его словам, на границе стран Балтии и Польши с Белоруссией происходит эскалация ситуации. При этом Каминьский добавил, что ЧВК "Вагнер" — это "очень опасная группа".
Об усилении польской границы из-за пребывания в Белоруссии бойцов "Вагнера" сообщил в конце июня председатель правящей в стране партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
. Польские власти решили перебросить туда примерно 500 полицейских, а также нарастить группировку войск, в том числе разместив возле границы снайперов.
Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не бегут из Белоруссии
Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа в начале августа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения в республике бойцов "Вагнера", но только в координации с Польшей и Латвией. Комментируя эту идею, белорусский лидер Александр Лукашенко
подчеркнул, что в таком случае Вильнюс, Рига и Варшава сделают хуже только себе и своим гражданам.
Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в стране бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В частности, в июле они выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны республики недалеко от города Осиповичи Могилевской области. В августе в Белоруссии зарегистрирована компания "Группа Вагнер", ее деятельность обозначена как "образовательные услуги".
На Украине считают, что "Вагнер" в Белоруссии не представляет угрозы Киеву
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС
. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Белоруссия отвергла все эти обвинения, отметив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Минск не будет защищать Европу от волны мигрантов, заявил Лукашенко