https://ria.ru/20230828/vagner-1892689498.html

МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"

МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 28.08.2023

МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК "Вагнер"

Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории, заявил польский министр внутренних дел и... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:12

2023-08-28T15:12

2023-08-28T15:56

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ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости. Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить бойцов ЧВК "Вагнер" со своей территории, заявил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии."Мы приняли заявление. Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления "Группой Вагнер" территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы", — подчеркнул глава министерства.По его словам, на границе стран Балтии и Польши с Белоруссией происходит эскалация ситуации. При этом Каминьский добавил, что ЧВК "Вагнер" — это "очень опасная группа".Об усилении польской границы из-за пребывания в Белоруссии бойцов "Вагнера" сообщил в конце июня председатель правящей в стране партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Польские власти решили перебросить туда примерно 500 полицейских, а также нарастить группировку войск, в том числе разместив возле границы снайперов.Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа в начале августа допустил закрытие границы с Белоруссией из-за нахождения в республике бойцов "Вагнера", но только в координации с Польшей и Латвией. Комментируя эту идею, белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что в таком случае Вильнюс, Рига и Варшава сделают хуже только себе и своим гражданам.Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в стране бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В частности, в июле они выступили инструкторами на занятиях подразделений территориальной обороны республики недалеко от города Осиповичи Могилевской области. В августе в Белоруссии зарегистрирована компания "Группа Вагнер", ее деятельность обозначена как "образовательные услуги".Ситуация с мигрантамиВ середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Белоруссия отвергла все эти обвинения, отметив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892250175.html

https://ria.ru/20230814/vagner-1889920886.html

https://ria.ru/20230825/migratsiya-1892258852.html

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в мире, белоруссия, мариуш каминьский, польша, литва, эстония, латвия, александр лукашенко, ярослав качиньский, минск, евросоюз