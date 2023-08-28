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Начальника контрразведки СБУ повысили до замглавы - РИА Новости, 28.08.2023
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19:39 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892773385.html
Начальника контрразведки СБУ повысили до замглавы
Начальника контрразведки СБУ повысили до замглавы - РИА Новости, 28.08.2023
Начальника контрразведки СБУ повысили до замглавы
Владимир Зеленский повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:39
2023-08-28T19:39
в мире
киев
запорожская область
владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. "Уволить Поклада Александра Валентиновича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа № 509, опубликованного на сайте Зеленского. Следующим указом, который опубликован на том же сайте, Зеленский назначил Покладу заместителем главы СБУ. Еще одним указом Зеленский назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным издания "Украинская правда", эта должность была вакантной с 6 марта 2023 года, когда был уволен предыдущий глава этого управления Борис Безрукий.
https://ria.ru/20230828/sbu-1892723065.html
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в мире, киев, запорожская область, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Киев, Запорожская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Начальника контрразведки СБУ повысили до замглавы

Начальника контрразведки СБУ Поклада повысили до замглавы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства.
"Уволить Поклада Александра Валентиновича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа № 509, опубликованного на сайте Зеленского.
Следующим указом, который опубликован на том же сайте, Зеленский назначил Покладу заместителем главы СБУ.
Еще одним указом Зеленский назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным издания "Украинская правда", эта должность была вакантной с 6 марта 2023 года, когда был уволен предыдущий глава этого управления Борис Безрукий.
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