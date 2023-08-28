https://ria.ru/20230828/ukraina-1892773385.html

Начальника контрразведки СБУ повысили до замглавы

Начальника контрразведки СБУ повысили до замглавы - РИА Новости, 28.08.2023

Начальника контрразведки СБУ повысили до замглавы

Владимир Зеленский повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:39

2023-08-28T19:39

2023-08-28T19:39

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запорожская область

владимир зеленский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. "Уволить Поклада Александра Валентиновича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа № 509, опубликованного на сайте Зеленского. Следующим указом, который опубликован на том же сайте, Зеленский назначил Покладу заместителем главы СБУ. Еще одним указом Зеленский назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным издания "Украинская правда", эта должность была вакантной с 6 марта 2023 года, когда был уволен предыдущий глава этого управления Борис Безрукий.

https://ria.ru/20230828/sbu-1892723065.html

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в мире, киев, запорожская область, владимир зеленский, служба безопасности украины