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"Он в западне". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 28.08.2023 (обновлено: 19:11 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892764651.html
"Он в западне". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину
"Он в западне". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину - РИА Новости, 28.08.2023
"Он в западне". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину
Западные союзники поделят между собой территорию Украины после провала ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:01
2023-08-28T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
венгрия
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Западные союзники поделят между собой территорию Украины после провала ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Так называемые друзья — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Молдова — будут откусывать целые куски от Украины", — отметил он.По мнению эксперта, Владимир Зеленский фактически оказался в западне. Он бросил все силы для атаки на российскую линию обороны, но "уже очевидно, что контрнаступление потерпело крах"."Если украинская армия будет уничтожена, то страну просто разорвут", — резюмировал Соскин.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892740278.html
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html
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в мире, украина, польша, венгрия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Венгрия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Он в западне". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад разделит Украину на части после провала ВСУ

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Западные союзники поделят между собой территорию Украины после провала ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Так называемые друзья — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Молдова — будут откусывать целые куски от Украины", — отметил он.
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По мнению эксперта, Владимир Зеленский фактически оказался в западне. Он бросил все силы для атаки на российскую линию обороны, но "уже очевидно, что контрнаступление потерпело крах".
"Если украинская армия будет уничтожена, то страну просто разорвут", — резюмировал Соскин.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВенгрияВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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