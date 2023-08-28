https://ria.ru/20230828/ukraina-1892764651.html

"Он в западне". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину

"Он в западне". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину - РИА Новости, 28.08.2023

"Он в западне". Зеленскому показали, в каких границах оставят Украину

Западные союзники поделят между собой территорию Украины после провала ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:01

2023-08-28T19:01

2023-08-28T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

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польша

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владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Западные союзники поделят между собой территорию Украины после провала ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Так называемые друзья — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Молдова — будут откусывать целые куски от Украины", — отметил он.По мнению эксперта, Владимир Зеленский фактически оказался в западне. Он бросил все силы для атаки на российскую линию обороны, но "уже очевидно, что контрнаступление потерпело крах"."Если украинская армия будет уничтожена, то страну просто разорвут", — резюмировал Соскин.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892740278.html

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html

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польша

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в мире, украина, польша, венгрия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины