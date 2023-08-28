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Уже у границы. В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 28.08.2023 (обновлено: 18:33 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892740278.html
Уже у границы. В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине
Уже у границы. В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине - РИА Новости, 28.08.2023
Уже у границы. В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине
Соединенные Штаты могут отправить войска на Украину из-за успеха спецоперации Владимира Путина, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:12
2023-08-28T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
нато
министерство обороны сша
youtube
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты могут отправить войска на Украину из-за успеха спецоперации Владимира Путина, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Джо Байден может ввести американские войска для поддержи киевского режима на фоне успехов российских войск &lt;...&gt; Я не устаю предупреждать, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины. Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции", — пояснил он.По словам эксперта, Белый дом оторван от реальности и не понимает реального положения дел. При этом именно США спровоцировали обострение украинского кризиса из-за стремления расширить НАТО."Многие в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. &lt;…&gt; Но на Украине все пошло не так, как ожидалось. Сейчас российская армия больше и сильнее, чем когда-либо. &lt;…&gt; Хорошая новость лишь в том, что она не намерена идти до польской границы, захват территорий никогда не был в планах Москвы", — резюмировал Макгрегор.ВСУ 4 июня начали наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, нато, министерство обороны сша, youtube, джо байден, пентагон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, YouTube, Джо Байден, Пентагон, США
Уже у границы. В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

Полковник Макгрегор: США могут ввести войска на Украину после провала ВСУ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты могут отправить войска на Украину из-за успеха спецоперации Владимира Путина, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
"Джо Байден может ввести американские войска для поддержи киевского режима на фоне успехов российских войск <...> Я не устаю предупреждать, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины. Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции", — пояснил он.
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По словам эксперта, Белый дом оторван от реальности и не понимает реального положения дел. При этом именно США спровоцировали обострение украинского кризиса из-за стремления расширить НАТО.
"Многие в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. <…> Но на Украине все пошло не так, как ожидалось. Сейчас российская армия больше и сильнее, чем когда-либо. <…> Хорошая новость лишь в том, что она не намерена идти до польской границы, захват территорий никогда не был в планах Москвы", — резюмировал Макгрегор.
ВСУ 4 июня начали наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАYouTubeДжо БайденПентагонСША
 
 
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