https://ria.ru/20230828/ukraina-1892740278.html

Уже у границы. В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

Уже у границы. В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине - РИА Новости, 28.08.2023

Уже у границы. В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

Соединенные Штаты могут отправить войска на Украину из-за успеха спецоперации Владимира Путина, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:12

2023-08-28T18:12

2023-08-28T18:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты могут отправить войска на Украину из-за успеха спецоперации Владимира Путина, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Джо Байден может ввести американские войска для поддержи киевского режима на фоне успехов российских войск <...> Я не устаю предупреждать, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины. Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции", — пояснил он.По словам эксперта, Белый дом оторван от реальности и не понимает реального положения дел. При этом именно США спровоцировали обострение украинского кризиса из-за стремления расширить НАТО."Многие в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. <…> Но на Украине все пошло не так, как ожидалось. Сейчас российская армия больше и сильнее, чем когда-либо. <…> Хорошая новость лишь в том, что она не намерена идти до польской границы, захват территорий никогда не был в планах Москвы", — резюмировал Макгрегор.ВСУ 4 июня начали наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892685450.html

https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892705182.html

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