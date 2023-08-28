https://ria.ru/20230828/ukraina-1892685646.html

Патриарх Кирилл: Киеву не удастся расколом укрепить веру

Патриарх Кирилл: Киеву не удастся расколом укрепить веру - РИА Новости, 28.08.2023

Патриарх Кирилл: Киеву не удастся расколом укрепить веру

Надежды тех, кто намеревается укрепить веру провоцированием раскола Церкви на Украине, не оправдаются, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:54

2023-08-28T14:54

2023-08-28T14:54

религия

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Надежды тех, кто намеревается укрепить веру провоцированием раскола Церкви на Украине, не оправдаются, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Те, кто создает и провоцирует раскол на Украине, думая, что они тем самым укрепляют веру – хотя о вере они не думают, они укрепляют свою политическую позицию и в основном ожидают поощрения от сильных мира сего, находящихся далеко от Украины – эти надежды не оправдаются", – сказал патриарх после литургии в Успенском соборе московского Кремля в день Успения Пресвятой Богородицы. Он поблагодарил тех из украинского епископата, духовенства, монашества и мирян канонической церкви, кто сохраняет мужество и верность ей. В Русской православной церкви 28 августа встречают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской церкви, его дата неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост. По церковному преданию, Богородица была воскрешена Господом на третий день после своей смерти. Перед смертью она пожелала проститься с апостолами, которые сверхъестественным образом были собраны в Иерусалим.

https://ria.ru/20230827/lavra-1892257562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия