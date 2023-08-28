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Патриарх Кирилл: Киеву не удастся расколом укрепить веру
Патриарх Кирилл: Киеву не удастся расколом укрепить веру - РИА Новости, 28.08.2023
Патриарх Кирилл: Киеву не удастся расколом укрепить веру
Надежды тех, кто намеревается укрепить веру провоцированием раскола Церкви на Украине, не оправдаются, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:54
2023-08-28T14:54
2023-08-28T14:54
религия
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Надежды тех, кто намеревается укрепить веру провоцированием раскола Церкви на Украине, не оправдаются, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Те, кто создает и провоцирует раскол на Украине, думая, что они тем самым укрепляют веру – хотя о вере они не думают, они укрепляют свою политическую позицию и в основном ожидают поощрения от сильных мира сего, находящихся далеко от Украины – эти надежды не оправдаются", – сказал патриарх после литургии в Успенском соборе московского Кремля в день Успения Пресвятой Богородицы. Он поблагодарил тех из украинского епископата, духовенства, монашества и мирян канонической церкви, кто сохраняет мужество и верность ей. В Русской православной церкви 28 августа встречают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской церкви, его дата неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост. По церковному преданию, Богородица была воскрешена Господом на третий день после своей смерти. Перед смертью она пожелала проститься с апостолами, которые сверхъестественным образом были собраны в Иерусалим.
https://ria.ru/20230827/lavra-1892257562.html
https://ria.ru/20230823/uspenie-1891559244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Патриарх Кирилл: Киеву не удастся расколом укрепить веру
Патриарх Кирилл: если в Киеве хотят расколом укрепить веру, то это не сбудется
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Надежды тех, кто намеревается укрепить веру провоцированием раскола Церкви на Украине, не оправдаются, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Те, кто создает и провоцирует раскол на Украине, думая, что они тем самым укрепляют веру – хотя о вере они не думают, они укрепляют свою политическую позицию и в основном ожидают поощрения от сильных мира сего, находящихся далеко от Украины – эти надежды не оправдаются", – сказал патриарх после литургии в Успенском соборе московского Кремля в день Успения Пресвятой Богородицы.
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Он поблагодарил тех из украинского епископата, духовенства, монашества и мирян канонической церкви, кто сохраняет мужество и верность ей.
В Русской православной церкви 28 августа встречают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников Русской церкви, его дата неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост.
По церковному преданию, Богородица была воскрешена Господом на третий день после своей смерти. Перед смертью она пожелала проститься с апостолами, которые сверхъестественным образом были собраны в Иерусалим.
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