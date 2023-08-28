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В Киеве назвали три версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области - РИА Новости, 28.08.2023
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13:49 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892663614.html
В Киеве назвали три версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области
В Киеве назвали три версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области - РИА Новости, 28.08.2023
В Киеве назвали три версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области
Представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила в эфире всеукраинского телемарафона, что среди версий причин столкновения двух... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:49
2023-08-28T13:49
в мире
украина
житомирская область
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила в эфире всеукраинского телемарафона, что среди версий причин столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области рассматривают их неисправность, ошибку пилотов и нарушение при организации полетов.Издание "Украинская правда" 26 августа сообщило, что два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов. Позднее информацию официально подтвердили в Воздушных силах Украины. Госбюро расследований Украины заявило, что завело уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".&quot;Также сейчас следствием будет рассматриваться версии, такие как техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и третья - нарушения при организации полетов. Мы понимаем, чтобы доказать одну из версий нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день&quot;, - сказала Сапьян.Она отметила, что, по предварительным данным, "катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота".
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в мире, украина, житомирская область
В мире, Украина, Житомирская область
В Киеве назвали три версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области

ГБР Украины назвало ошибку пилотов среди версий крушения Л-39 под Житомиром

© Фото : Государственное бюро расследований УкраиныПоследствия столкновения двух самолетов Л-39 в Житомирской области на Украине
Последствия столкновения двух самолетов Л-39 в Житомирской области на Украине - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Государственное бюро расследований Украины
Последствия столкновения двух самолетов Л-39 в Житомирской области на Украине
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила в эфире всеукраинского телемарафона, что среди версий причин столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области рассматривают их неисправность, ошибку пилотов и нарушение при организации полетов.
Издание "Украинская правда" 26 августа сообщило, что два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов. Позднее информацию официально подтвердили в Воздушных силах Украины. Госбюро расследований Украины заявило, что завело уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
«

"Также сейчас следствием будет рассматриваться версии, такие как техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и третья - нарушения при организации полетов. Мы понимаем, чтобы доказать одну из версий нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день", - сказала Сапьян.

Она отметила, что, по предварительным данным, "катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота".
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