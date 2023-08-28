https://ria.ru/20230828/ukraina-1892663614.html

В Киеве назвали три версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области

В Киеве назвали три версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области - РИА Новости, 28.08.2023

В Киеве назвали три версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области

Представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила в эфире всеукраинского телемарафона, что среди версий причин столкновения двух... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:49

2023-08-28T13:49

2023-08-28T13:49

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житомирская область

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила в эфире всеукраинского телемарафона, что среди версий причин столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области рассматривают их неисправность, ошибку пилотов и нарушение при организации полетов.Издание "Украинская правда" 26 августа сообщило, что два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов. Позднее информацию официально подтвердили в Воздушных силах Украины. Госбюро расследований Украины заявило, что завело уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним"."Также сейчас следствием будет рассматриваться версии, такие как техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и третья - нарушения при организации полетов. Мы понимаем, чтобы доказать одну из версий нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день", - сказала Сапьян.Она отметила, что, по предварительным данным, "катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота".

https://ria.ru/20230827/proval-1892470336.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, житомирская область