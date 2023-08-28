В Киеве назвали три версии крушения самолетов Л-39 в Житомирской области
ГБР Украины назвало ошибку пилотов среди версий крушения Л-39 под Житомиром
© Фото : Государственное бюро расследований УкраиныПоследствия столкновения двух самолетов Л-39 в Житомирской области на Украине
© Фото : Государственное бюро расследований Украины
Последствия столкновения двух самолетов Л-39 в Житомирской области на Украине
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила в эфире всеукраинского телемарафона, что среди версий причин столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области рассматривают их неисправность, ошибку пилотов и нарушение при организации полетов.
Издание "Украинская правда" 26 августа сообщило, что два чешских учебно-боевых самолета Л-39 столкнулись в Житомирской области на Украине, погибли трое пилотов. Позднее информацию официально подтвердили в Воздушных силах Украины. Госбюро расследований Украины заявило, что завело уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
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"Также сейчас следствием будет рассматриваться версии, такие как техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и третья - нарушения при организации полетов. Мы понимаем, чтобы доказать одну из версий нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день", - сказала Сапьян.
Она отметила, что, по предварительным данным, "катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота".