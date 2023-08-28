https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

Вымирание неизбежно. На Украине забили тревогу из-за оттока населения

Вымирание неизбежно. На Украине забили тревогу из-за оттока населения - РИА Новости, 28.08.2023

Вымирание неизбежно. На Украине забили тревогу из-за оттока населения

Многие украинские беженцы не вернутся домой из Европы, даже когда завершатся боевые действия. К тому же, утверждают эксперты, как только откроют границу,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T08:00

2023-08-28T08:00

2023-08-28T08:01

германия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Многие украинские беженцы не вернутся домой из Европы, даже когда завершатся боевые действия. К тому же, утверждают эксперты, как только откроют границу, миллионы мужчин поспешат воссоединиться с семьями за рубежом, а не на родине. Насколько глубок миграционный кризис — в материале РИА Новости.В гостях хорошоГлава Украинского института будущего Вадим Денисенко заявил, что после окончания войны нужно как минимум на три года запретить мужчинам выезжать из страны. Иначе украинцы исчезнут как нация. По его словам, сейчас за границей находятся около семи миллионов человек. И вернется в лучшем случае половина, так как государству нечем заинтересовать людей.Примечательно, что за рубежом оказались не только женщины и дети, но и мужчины, которым запрещено покидать страну. По социологическим данным, 21% украинцев знакомы с теми, кто незаконно пересек границу. При этом 23% беглецов называли себя волонтерами, столько же дали взятку пограничникам, 16% оформили инвалидность, а 15% прикрылись уходом за инвалидом. Денисенко полагает, что сразу после завершения боевых действий миграция в Европу усилится, так как мужчины захотят воссоединиться с семьями в благоустроенном месте. При этом, считает он, в Евросоюзе будут им только рады, поскольку там нужно решать демографические проблемы.Украинских беженцев опросил Немецкий институт экономических исследований. Около 44% респондентов сказали, что собираются остаться в Германии. Летом 2022-го таких было 39%. Всего в ФРГ около миллиона переселенцев, 18% нашли работу, 75% учат или выучили немецкий язык. У половины беженок-женщин есть как минимум один ребенок.Глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник утверждает, что лишь 12% взрослых беженцев не хотят возвращаться. Однако 40% мечтают, чтобы их дети получили образование в Европе.Ожидается, что с 2024-го для ВНЖ минимальный срок проживания в ЕС (в любой стране) сократят с пяти лет до трех. Собираются отменить даже финансовые требования к кандидатам: можно вообще не иметь постоянного источника доходов. Что касается знания языка, то хватит элементарного уровня.По мнению Воскобойника, если эта реформа осуществится, украинцы получат еще один мощный стимул для невозвращения на родину. "Когда люди уезжали, главным был фактор безопасности, а тут включится еще и экономический — зарплата, уровень и качество жизни. И сравнение не в пользу Украины", — рассуждает он. Президент украинской Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко уверен: если власти ничего не предпримут, за рубежом останется около 60% беженцев.Особенности миграцииЕсть три основных маршрута бегства с Украины на Запад: Россия, границы с Евросоюзом и Молдавией. При этом как минимум до весны 2023-го российский вариант считался самым простым. Чтобы воспользоваться им, достаточно было оказаться на новых территориях. Единственная серьезная неприятность — обязательные проверки СБУ, но этот вопрос решался за тысячу долларов. На границе с Евросоюзом брали по пять тысяч."Вообще-то первыми сбежали жители западных областей и получили преимущество. Сдавая квартиры втридорога беженцам из зоны боевых действий, они успели выхватить самое лучшее жилье и программы помощи в ЕС", — объясняет РИА Новости представитель украинской диаспоры в Финляндии Богдан Вуйко.И далеко не все вынужденные переселенцы ведут себя прилично. По словам Вуйко, в одном из лагерей в Финляндии харьковчанин регулярно унижал женщин из ДНР, грозил сдать их местным правоохранительным органам якобы за сотрудничество с "оккупантами". Заставлял петь украинский гимн и бандеровские песни. Сам же "защитник" Украины сбежал, так как побоялся идти на фронт. После многочисленных жалоб его отселили.Украинец Владислав Стасенко, проживающий уже несколько лет в Германии, рассказал, как его родственники осели в Трире. "Реальные причины их бегства за границу — ужасы украинской экономики и жизни там в целом. Но сейчас они изображают из себя патриотов. Ходят по улице с "жовто-блакитными" флагами. Обратно ехать не хотят. Моя сестра даже родила в Германии, тщетно надеясь, что, как в США, ребенку автоматически дадут гражданство", — говорит он.На родине его сестра жила в ветхом доме, выращивала кур и совмещала две работы. "Доступ к медицине был плохой. До зубного она дошла только в Германии. Теперь поселилась в хорошей квартире в центре города, которая ежемесячно обходится немецким налогоплательщикам в 1500 евро. Работать не надо. На одного ребенка до двух лет здесь положено 400 евро в месяц, на тех, кто старше — 250", — уточняет Владислав.Украинская молодежь, пересекаясь в Германии с русскими выходцами из стран СНГ, приобщается к обычной светской культуре. В пронизанных национализмом сельских районах Украины это было просто невозможно."Мой племянник не получил нормального образования, он находился в маргинальной среде, где в нем убивали человека. Молодые люди с Украины часто оторваны от культуры. В своих семьях они превращаются в "маугли". Их приходится учить, как держать вилку и нож. Родители этих детей никогда не читали книг. Из тех, кто прибывает в Германию, таких 90%. Зато они решили, что их отпрыски, живя там, почему-то должны говорить по-украински. Сами они при этом общаются по-русски", — отмечает собеседник РИА Новости.Невосполнимая утратаЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что вернуть домой украинских беженцев способно лишь жесткое требование государства, которое их приняло. Никакие уговоры и обещания не подействуют."Западные страны не готовы вечно их финансировать. Когда интенсивность конфликта ослабеет и хоть что-то стабилизируется, правительства начнут сворачивать программы помощи. Могут оставить лишь высококвалифицированных специалистов со знанием языка. Либо в странах, где отрицательная демография, поселить многодетные семьи или женщин с детьми", — говорит политолог.Для самой же Украины ситуация очень тяжелая. Там невосполнимая утрата человеческого ресурса.

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html

https://ria.ru/20230812/ukraina-1889106110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, украина, европа, вадим денисенко, евросоюз, служба безопасности украины, снг, политика