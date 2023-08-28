https://ria.ru/20230828/udary-1892790761.html

В офисе Зеленского заявили, что согласовали удары по Крыму с Западом

В офисе Зеленского заявили, что согласовали удары по Крыму с Западом - РИА Новости, 28.08.2023

В офисе Зеленского заявили, что согласовали удары по Крыму с Западом

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T21:55

2023-08-28T21:55

2023-08-28T23:07

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МОСКВА, 28 авг – РАИ Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что два вражеских разведывательных беспилотника сбиты силами ПВО на севере и западе республики. Минобороны РФ также подтвердило, что "в районе 10.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа", беспилотники были уничтожены над территорией Крыма. "Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – "нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское", - сказал Подоляк в эфире телеканала Рада. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию - не установленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться", - подчеркнул он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

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