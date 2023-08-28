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Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе - РИА Новости, 28.08.2023
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12:23 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892635226.html
Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе
Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе - РИА Новости, 28.08.2023
Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе
ОДКБ в рамках предстоящих учений в Белоруссии не проявляет агрессивности и не направляет свои действия против третьих стран, заявил начальник объединенного... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:23
2023-08-28T12:23
анатолий сидоров
одкб
боевое братство
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ОДКБ в рамках предстоящих учений в Белоруссии не проявляет агрессивности и не направляет свои действия против третьих стран, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. "Мы не проявляем агрессивность и не направляем цели учений и всего остального против третьих стран", - сказал Сидоров в рамках брифинга в понедельник. В 2023 году комплекс учений ОДКБ проводится в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации, отметили в штабе. Учение пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября.
https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892628236.html
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анатолий сидоров, одкб, боевое братство, белоруссия, в мире
Анатолий Сидоров, ОДКБ, Боевое братство, Белоруссия, В мире
Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе

Штаб ОДКБ: предстоящие учения в Белоруссии не направлены против третьих стран

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчения ОДКБ
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Учения ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ОДКБ в рамках предстоящих учений в Белоруссии не проявляет агрессивности и не направляет свои действия против третьих стран, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.
"Мы не проявляем агрессивность и не направляем цели учений и всего остального против третьих стран", - сказал Сидоров в рамках брифинга в понедельник.
В 2023 году комплекс учений ОДКБ проводится в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации, отметили в штабе. Учение пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября.
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Анатолий СидоровОДКББоевое братствоБелоруссияВ мире
 
 
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