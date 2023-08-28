https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892635226.html

Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе

Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе - РИА Новости, 28.08.2023

Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе

ОДКБ в рамках предстоящих учений в Белоруссии не проявляет агрессивности и не направляет свои действия против третьих стран, заявил начальник объединенного... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:23

2023-08-28T12:23

2023-08-28T12:23

анатолий сидоров

одкб

боевое братство

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ОДКБ в рамках предстоящих учений в Белоруссии не проявляет агрессивности и не направляет свои действия против третьих стран, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. "Мы не проявляем агрессивность и не направляем цели учений и всего остального против третьих стран", - сказал Сидоров в рамках брифинга в понедельник. В 2023 году комплекс учений ОДКБ проводится в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации, отметили в штабе. Учение пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября.

https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892628236.html

белоруссия

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анатолий сидоров, одкб, боевое братство, белоруссия, в мире