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Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе
Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе - РИА Новости, 28.08.2023
Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе
ОДКБ в рамках предстоящих учений в Белоруссии не проявляет агрессивности и не направляет свои действия против третьих стран, заявил начальник объединенного... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:23
2023-08-28T12:23
2023-08-28T12:23
анатолий сидоров
одкб
боевое братство
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ОДКБ в рамках предстоящих учений в Белоруссии не проявляет агрессивности и не направляет свои действия против третьих стран, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. "Мы не проявляем агрессивность и не направляем цели учений и всего остального против третьих стран", - сказал Сидоров в рамках брифинга в понедельник. В 2023 году комплекс учений ОДКБ проводится в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации, отметили в штабе. Учение пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября.
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анатолий сидоров, одкб, боевое братство, белоруссия, в мире
Анатолий Сидоров, ОДКБ, Боевое братство, Белоруссия, В мире
Предстоящие учения ОДКБ не направлены против третьих стран, заявили в штабе
Штаб ОДКБ: предстоящие учения в Белоруссии не направлены против третьих стран