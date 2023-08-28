https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892628236.html

ОДКБ пригласила на учения Саудовскую Аравию, Иран, КНР и Монголию

ОДКБ пригласила на учения Саудовскую Аравию, Иран, КНР и Монголию - РИА Новости, 28.08.2023

ОДКБ пригласила на учения Саудовскую Аравию, Иран, КНР и Монголию

Представители Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии приглашены в качестве наблюдателей на учения ОДКБ в Белоруссии, заявил начальник объединенного штаба... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:45

2023-08-28T11:45

2023-08-28T11:47

китай

саудовская аравия

иран

анатолий сидоров

одкб

безопасность

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Представители Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии приглашены в качестве наблюдателей на учения ОДКБ в Белоруссии, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Республике Беларусь, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ, - Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, КНР и Монголии", - сказал он в ходе брифинга. По его словам, в настоящий момент страны ОДКБ также проводят работу по согласованию приглашений наблюдателей на учения организации "Нерушимое братство" на территории Киргизии.В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20230825/ucheniya-1892242976.html

китай

саудовская аравия

иран

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, саудовская аравия, иран, анатолий сидоров, одкб, безопасность