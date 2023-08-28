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ОДКБ пригласила на учения Саудовскую Аравию, Иран, КНР и Монголию
ОДКБ пригласила на учения Саудовскую Аравию, Иран, КНР и Монголию - РИА Новости, 28.08.2023
ОДКБ пригласила на учения Саудовскую Аравию, Иран, КНР и Монголию
Представители Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии приглашены в качестве наблюдателей на учения ОДКБ в Белоруссии, заявил начальник объединенного штаба... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:45
2023-08-28T11:45
2023-08-28T11:47
китай
саудовская аравия
иран
анатолий сидоров
одкб
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Представители Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии приглашены в качестве наблюдателей на учения ОДКБ в Белоруссии, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Республике Беларусь, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ, - Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, КНР и Монголии", - сказал он в ходе брифинга. По его словам, в настоящий момент страны ОДКБ также проводят работу по согласованию приглашений наблюдателей на учения организации "Нерушимое братство" на территории Киргизии.В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20230825/ucheniya-1892242976.html
китай
саудовская аравия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, саудовская аравия, иран, анатолий сидоров, одкб, безопасность
Китай, Саудовская Аравия, Иран, Анатолий Сидоров, ОДКБ, Безопасность
ОДКБ пригласила на учения Саудовскую Аравию, Иран, КНР и Монголию
ОДКБ пригласила Иран, Китай и Монголию наблюдать за учениями в Белоруссии
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Представители Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии приглашены в качестве наблюдателей на учения ОДКБ в Белоруссии, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Республике Беларусь, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ, - Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, КНР и Монголии", - сказал он в ходе брифинга.
По его словам, в настоящий момент страны ОДКБ также проводят работу по согласованию приглашений наблюдателей на учения организации "Нерушимое братство" на территории Киргизии
.
В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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