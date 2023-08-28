https://ria.ru/20230828/tynda-1892669765.html

Губернатор Приамурья проинспектировал ремонт Красной Пресни в Тынде

Губернатор Приамурья проинспектировал ремонт Красной Пресни в Тынде - РИА Новости, 28.08.2023

Губернатор Приамурья проинспектировал ремонт Красной Пресни в Тынде

Губернатор Амурской области Василий Орлов с рабочим визитом посетил Тынду, где завершается масштабный ремонт главной улицы города Красная Пресня к юбилею БАМа,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T14:09

2023-08-28T14:09

2023-08-28T14:09

амурская область

амурская область

тында

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов с рабочим визитом посетил Тынду, где завершается масштабный ремонт главной улицы города Красная Пресня к юбилею БАМа, сообщает правительство региона на сайте. Сейчас на объекте завершают укладку асфальта и тротуарной плитки, обустраивают автобусные остановки. Наружное освещение и светофоры уже установили, нанесли большую часть дорожной разметки. Ход работ во время рабочей поездки проинспектировал глава региона. "Капремонт Красной Пресни ведет надежный подрядчик АО "Асфальт", поэтому нет никаких сомнений, что в сентябре улица будет готова. Для того, чтобы водители не нарушали скоростной режим, установим здесь четыре комплекса фото- и видеофиксации. Активно идет работа по благоустройству улицы, обновляются фасады жилых домов и коммерческих зданий вдоль дороги", - отметил Орлов. Также по поручению губернатора на улице уже высадили около 100 елей, в планах - ещё порядка 300 хвойных деревьев и более 5000 кустарников. Мэр Тынды Сергей Гуляев сообщил, что скоро начнется капитальный ремонт улицы Привокзальная. В следующем году приведут в порядок ещё десять улиц Тынды. Завершается и ремонт фасада здания городского ЗАГСа. Ранее сюда закупили новую мебель, а также обновили оформление зала торжественных регистраций.

амурская область

тында

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, тында, василий орлов (губернатор)