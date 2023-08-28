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В Твери безбилетник сбежал от кондуктора через окно
В Твери безбилетник сбежал от кондуктора через окно - РИА Новости, 28.08.2023
В Твери безбилетник сбежал от кондуктора через окно
ООО “Транспорт Верхневолжья”, занимающееся перевозками в Тверской области, намерено взыскать ущерб с безбилетника, который решил покинуть автобус в Твери через... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T23:29
2023-08-28T23:29
2023-08-28T23:29
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. ООО “Транспорт Верхневолжья”, занимающееся перевозками в Тверской области, намерено взыскать ущерб с безбилетника, который решил покинуть автобус в Твери через форточку, сломав при этом окно, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Информация о побеге пассажира появилась в группе “Инцидент Тверь” социальной сети “ВКонтакте” вечером в субботу. В понедельник в группе “Осторожно: Тверь”, а затем в местных СМИ опубликовали видео произошедшего. На кадрах видно, как молодой человек открыл в автобусе форточку, а затем попытался пролезть через нее на улицу, однако вывалился из транспортного средства вместе со всем окном и убежал с места происшествия. “Двадцать шестого августа на маршруте №223 безбилетный пассажир из-за нежелания оплачивать проезд попытался покинуть автобус через форточку, в результате чего стекло треснуло и осыпалось. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Однако сам нарушитель, судя по записям с камер видеонаблюдения, был травмирован”, - говорится в сообщении. Отмечается, что компания расценивает случившееся как акт вандализма и планирует “обратиться в правоохранительные органы и суд для привлечения нарушителя к ответственности и с целью возмещения убытков, причиненных перевозчику из-за инцидента”.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тверь
В Твери безбилетник сбежал от кондуктора через окно
В Твери безбилетник сбежал из автобуса от кондуктора через окно и сломал его
РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. ООО “Транспорт Верхневолжья”, занимающееся перевозками в Тверской области, намерено взыскать ущерб с безбилетника, который решил покинуть автобус в Твери через форточку, сломав при этом окно, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Информация о побеге пассажира появилась в группе “Инцидент Тверь” социальной сети “ВКонтакте” вечером в субботу. В понедельник в группе “Осторожно: Тверь”, а затем в местных СМИ опубликовали видео произошедшего. На кадрах видно, как молодой человек открыл в автобусе форточку, а затем попытался пролезть через нее на улицу, однако вывалился из транспортного средства вместе со всем окном и убежал с места происшествия.
“Двадцать шестого августа на маршруте №223 безбилетный пассажир из-за нежелания оплачивать проезд попытался покинуть автобус через форточку, в результате чего стекло треснуло и осыпалось. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Однако сам нарушитель, судя по записям с камер видеонаблюдения, был травмирован”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания расценивает случившееся как акт вандализма и планирует “обратиться в правоохранительные органы и суд для привлечения нарушителя к ответственности и с целью возмещения убытков, причиненных перевозчику из-за инцидента”.
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