https://ria.ru/20230828/tver-1892798044.html

В Твери безбилетник сбежал от кондуктора через окно

В Твери безбилетник сбежал от кондуктора через окно - РИА Новости, 28.08.2023

В Твери безбилетник сбежал от кондуктора через окно

ООО “Транспорт Верхневолжья”, занимающееся перевозками в Тверской области, намерено взыскать ущерб с безбилетника, который решил покинуть автобус в Твери через... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T23:29

2023-08-28T23:29

2023-08-28T23:29

происшествия

тверь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732850883_0:139:1800:1152_1920x0_80_0_0_5d206a9076987351eb1e97bdabb21277.jpg

РЯЗАНЬ, 28 авг – РИА Новости. ООО “Транспорт Верхневолжья”, занимающееся перевозками в Тверской области, намерено взыскать ущерб с безбилетника, который решил покинуть автобус в Твери через форточку, сломав при этом окно, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Информация о побеге пассажира появилась в группе “Инцидент Тверь” социальной сети “ВКонтакте” вечером в субботу. В понедельник в группе “Осторожно: Тверь”, а затем в местных СМИ опубликовали видео произошедшего. На кадрах видно, как молодой человек открыл в автобусе форточку, а затем попытался пролезть через нее на улицу, однако вывалился из транспортного средства вместе со всем окном и убежал с места происшествия. “Двадцать шестого августа на маршруте №223 безбилетный пассажир из-за нежелания оплачивать проезд попытался покинуть автобус через форточку, в результате чего стекло треснуло и осыпалось. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Однако сам нарушитель, судя по записям с камер видеонаблюдения, был травмирован”, - говорится в сообщении. Отмечается, что компания расценивает случившееся как акт вандализма и планирует “обратиться в правоохранительные органы и суд для привлечения нарушителя к ответственности и с целью возмещения убытков, причиненных перевозчику из-за инцидента”.

https://ria.ru/20220805/zayats-1807466343.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тверь