https://ria.ru/20230828/tuman-1892584966.html

Москвичей предупредили о тумане

Москвичей предупредили о тумане - РИА Новости, 28.08.2023

Москвичей предупредили о тумане

Туман ожидается в Москве в ближайшие часы, продержится он до 9.00 понедельника, водителей призывают быть внимательнее, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T00:25

2023-08-28T00:25

2023-08-28T00:38

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общество

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Туман ожидается в Москве в ближайшие часы, продержится он до 9.00 понедельника, водителей призывают быть внимательнее, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 28 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html

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москва, общество, россия