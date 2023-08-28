https://ria.ru/20230828/tuman-1892584966.html
Москвичей предупредили о тумане
Москвичей предупредили о тумане - РИА Новости, 28.08.2023
Москвичей предупредили о тумане
Туман ожидается в Москве в ближайшие часы, продержится он до 9.00 понедельника, водителей призывают быть внимательнее, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T00:25
2023-08-28T00:25
2023-08-28T00:38
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Туман ожидается в Москве в ближайшие часы, продержится он до 9.00 понедельника, водителей призывают быть внимательнее, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 28 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html
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москва, общество, россия
Москвичей предупредили о тумане
В Москве в ближайшие часы и до утра понедельника ожидается туман
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Туман ожидается в Москве в ближайшие часы, продержится он до 9.00 понедельника, водителей призывают быть внимательнее, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 28 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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