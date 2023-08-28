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Цены на газ в Европе подскочили на десять процентов

Цены на газ в Европе подскочили на десять процентов - РИА Новости, 28.08.2023

Цены на газ в Европе подскочили на десять процентов

Биржевые цены на газ в Европе после сообщений о планах забастовок рабочих СПГ-заводов американской нефтегазовой компании Chevron в Австралии подскочили на 10%,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:47

2023-08-28T15:47

2023-08-28T15:58

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европа

австралия

нидерланды

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после сообщений о планах забастовок рабочих СПГ-заводов американской нефтегазовой компании Chevron в Австралии подскочили на 10%, до почти 430 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 393,7 доллара (+1,4%) за тысячу кубометров. Затем, после сообщений о планах забастовок рабочих крупных австралийских СПГ-заводов, цены подскочили на 10,2%, до 427,9 доллара. По состоянию на 15.39 мск котировки прибавляют 9,9% демонстрируя рост до 426,7 доллара. Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 388,4 доллара за тысячу кубометров.Агентство Рейтер ранее в понедельник сообщило, что Chevron получила уведомления о проведении забастовки рабочих предприятий Gorgon и Wheatstone, примет меры для поддержания безопасной и надежной работы и продолжит переговорный процесс.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889671887.html

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экономика, европа, австралия, нидерланды