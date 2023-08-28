https://ria.ru/20230828/trump-1892790299.html
Трамп попросит перенести дату заседания суда в Вашингтоне
Трамп попросит перенести дату заседания суда в Вашингтоне - РИА Новости, 28.08.2023
Трамп попросит перенести дату заседания суда в Вашингтоне
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подать апелляцию о переносе даты заседания суда по делу о беспорядках и штурме Капитолия с 4 марта 2024... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:46
2023-08-28T21:46
2023-08-28T21:56
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подать апелляцию о переносе даты заседания суда по делу о беспорядках и штурме Капитолия с 4 марта 2024 года."Вмешательство в выборы! Сегодня предвзятый, ненавидящий Трампа судья, дал мне продление только на два месяца, как раз то, чего хотело наше коррумпированное правительство, супер вторник! Я подам апелляцию", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.В понедельник суд в Вашингтоне назначил начало процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом на 4 марта 2024 года.В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.Решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует Трамп.Защита просила отложить разбирательство до 2026 года и, получив отказ, заявила, что не сможет к назначенной дате "обеспечить адекватное представительство". "Дата суда несовместима с правом на справедливый суд", - сказал один из адвокатов.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html
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в мире, вашингтон (штат), арест трампа, сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), Арест Трампа, США, Дональд Трамп
Трамп попросит перенести дату заседания суда в Вашингтоне
Трамп попросит перенести дату заседания суда в Вашингтоне о штурме Капитолия
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подать апелляцию о переносе даты заседания суда по делу о беспорядках и штурме Капитолия с 4 марта 2024 года.
"Вмешательство в выборы! Сегодня предвзятый, ненавидящий Трампа судья, дал мне продление только на два месяца, как раз то, чего хотело наше коррумпированное правительство, супер вторник! Я подам апелляцию", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
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В понедельник суд в Вашингтоне назначил начало процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом на 4 марта 2024 года.
В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.
Решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует Трамп.
Защита просила отложить разбирательство до 2026 года и, получив отказ, заявила, что не сможет к назначенной дате "обеспечить адекватное представительство". "Дата суда несовместима с правом на справедливый суд", - сказал один из адвокатов.
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