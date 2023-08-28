https://ria.ru/20230828/trump-1892744883.html
Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над Трампом на 4 марта
Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над Трампом на 4 марта - РИА Новости, 28.08.2023
Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над Трампом на 4 марта
Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом на 4 марта 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:27
2023-08-28T18:27
2023-08-28T18:35
в мире
вашингтон (штат)
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом на 4 марта 2024 года, передает корреспондент РИА Новости.В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.Решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует Трамп.Защита просила отложить разбирательство до 2026 года и, получив отказ, заявила, что не сможет к назначенной дате "обеспечить адекватное представительство". "Дата суда несовместима с правом на справедливый суд", - сказал один из адвокатов.
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в мире, вашингтон (штат), арест трампа
В мире, Вашингтон (штат), Арест Трампа
Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над Трампом на 4 марта
Суд назначил начало процесса над Трампом по делу о штурме Капитолия на 4 марта
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом на 4 марта 2024 года, передает корреспондент РИА Новости.
В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.
Решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует Трамп.
Защита просила отложить разбирательство до 2026 года и, получив отказ, заявила, что не сможет к назначенной дате "обеспечить адекватное представительство". "Дата суда несовместима с правом на справедливый суд", - сказал один из адвокатов.
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме