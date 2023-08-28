https://ria.ru/20230828/trump-1892744883.html

Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над Трампом на 4 марта

Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над Трампом на 4 марта - РИА Новости, 28.08.2023

Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над Трампом на 4 марта

Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом на 4 марта 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:27

2023-08-28T18:27

2023-08-28T18:35

в мире

вашингтон (штат)

арест трампа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888064280_319:0:2754:1369_1920x0_80_0_0_efaf0f99c9f30e34d46454c77b58430e.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом на 4 марта 2024 года, передает корреспондент РИА Новости.В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.Решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует Трамп.Защита просила отложить разбирательство до 2026 года и, получив отказ, заявила, что не сможет к назначенной дате "обеспечить адекватное представительство". "Дата суда несовместима с правом на справедливый суд", - сказал один из адвокатов.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), арест трампа