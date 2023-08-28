https://ria.ru/20230828/trevoga-1892591691.html

В Киеве и семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и семи регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.08.2023

В Киеве и семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях Украины,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T04:36

2023-08-28T04:36

2023-08-28T04:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киевской области с 04.11 (совпадает с мск), в Киеве - с 04.29, и в остальных областях -начиная с 04.12 по 04.33.Ранее воздушная тревога была объявлена с 03.38 в восьми областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892591787.html

киев

украина

черниговская область

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в мире, киев, украина, черниговская область, вооруженные силы рф