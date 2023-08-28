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В Киеве и семи регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 28.08.2023 (обновлено: 04:45 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/trevoga-1892591691.html
В Киеве и семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и семи регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.08.2023
В Киеве и семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях Украины,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T04:36
2023-08-28T04:45
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киевской области с 04.11 (совпадает с мск), в Киеве - с 04.29, и в остальных областях -начиная с 04.12 по 04.33.Ранее воздушная тревога была объявлена с 03.38 в восьми областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев
украина
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в мире, киев, украина, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и области, а также в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / David GoldmanКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / David Goldman
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киевской области с 04.11 (совпадает с мск), в Киеве - с 04.29, и в остальных областях -начиная с 04.12 по 04.33.
Фрагмент беспилотника, уничтоженного силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
04:38
Ранее воздушная тревога была объявлена с 03.38 в восьми областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:00
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЧерниговская областьВооруженные силы РФ
 
 
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