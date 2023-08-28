https://ria.ru/20230828/tramp-1892737730.html
Суд в Вашингтоне отказался отложить процесс над Трампом до 2026 года
Суд в Вашингтоне отказался отложить процесс над Трампом до 2026 года - РИА Новости, 28.08.2023
Суд в Вашингтоне отказался отложить процесс над Трампом до 2026 года
Суд в Вашингтоне отказал защите экс-президента Дональда Трампа в задержке процесса до 2026 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:05
2023-08-28T18:05
2023-08-28T18:05
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в Вашингтоне отказал защите экс-президента Дональда Трампа в задержке процесса до 2026 года, передает корреспондент РИА Новости. В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов. Судья Таня Чуткан отказала защите, просившей назначить разбирательство по существу на апрель 2026 года. "Столько времени вы не получите", - заявила она. Чуткан назвала "неприемлемым" и запрос прокуратуры о начале процесса 2 января. Судья добавила, что она в курсе, что Трамп проходит обвиняемым по еще трем уголовным делам, но при определении графика своего процесса не будет руководствоваться "личными и профессиональными обязательствами" подзащитного.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892240930.html
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Суд в Вашингтоне отказался отложить процесс над Трампом до 2026 года
Суд в Вашингтоне отказал защите Трампа в задержке процесса до 2026 года
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Суд в Вашингтоне отказал защите экс-президента Дональда Трампа в задержке процесса до 2026 года, передает корреспондент РИА Новости.
В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.
Судья Таня Чуткан отказала защите, просившей назначить разбирательство по существу на апрель 2026 года. "Столько времени вы не получите", - заявила она.
Чуткан назвала "неприемлемым" и запрос прокуратуры о начале процесса 2 января. Судья добавила, что она в курсе, что Трамп проходит обвиняемым по еще трем уголовным делам, но при определении графика своего процесса не будет руководствоваться "личными и профессиональными обязательствами" подзащитного.
Трамп рассказал, что испытал в тюрьме