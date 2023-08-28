Франция предупредила Европу о расходах на вооружение при возвращении Трампа
Франция предупредила союзников о расходах на вооружение при возвращении Трампа
© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
© AP Photo / Charles Krupa
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Французские чиновники предупреждают европейских союзников, что из-за возможного возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа требуется нарастить производство оружия для помощи Киеву, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм.
"Французские чиновники предупреждают европейских союзников о том, что вероятность возвращения Трампа требует от континента значительного расширения производства оружия, от артиллерии до систем ПВО, чтобы он мог самостоятельно снабжать Украину", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Франция вместе со странами Восточной Европы выступает за то, чтобы принять Украину в НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.