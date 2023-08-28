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Франция предупредила Европу о расходах на вооружение при возвращении Трампа - РИА Новости, 28.08.2023
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14:38 28.08.2023 (обновлено: 14:41 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/tramp-1892679423.html
Франция предупредила Европу о расходах на вооружение при возвращении Трампа
Франция предупредила Европу о расходах на вооружение при возвращении Трампа - РИА Новости, 28.08.2023
Франция предупредила Европу о расходах на вооружение при возвращении Трампа
Французские чиновники предупреждают европейских союзников, что из-за возможного возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа требуется нарастить... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:38
2023-08-28T14:41
в мире
украина
киев
франция
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Французские чиновники предупреждают европейских союзников, что из-за возможного возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа требуется нарастить производство оружия для помощи Киеву, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм. "Французские чиновники предупреждают европейских союзников о том, что вероятность возвращения Трампа требует от континента значительного расширения производства оружия, от артиллерии до систем ПВО, чтобы он мог самостоятельно снабжать Украину", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Франция вместе со странами Восточной Европы выступает за то, чтобы принять Украину в НАТО. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20230827/frantsiya-1892536411.html
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в мире, украина, киев, франция, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, Украина, Киев, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
Франция предупредила Европу о расходах на вооружение при возвращении Трампа

Франция предупредила союзников о расходах на вооружение при возвращении Трампа

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Charles Krupa
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Французские чиновники предупреждают европейских союзников, что из-за возможного возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа требуется нарастить производство оружия для помощи Киеву, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году, он сможет предотвратить третью мировую войну, он также связывал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена в этой стране и призвал конгресс отказать в выделении новых сумм.
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"Французские чиновники предупреждают европейских союзников о том, что вероятность возвращения Трампа требует от континента значительного расширения производства оружия, от артиллерии до систем ПВО, чтобы он мог самостоятельно снабжать Украину", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Франция вместе со странами Восточной Европы выступает за то, чтобы принять Украину в НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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