https://ria.ru/20230828/torgovlya-1892596210.html

Генконсул рассказал о торговле российских регионов с провинцией Цзилинь

Генконсул рассказал о торговле российских регионов с провинцией Цзилинь - РИА Новости, 28.08.2023

Генконсул рассказал о торговле российских регионов с провинцией Цзилинь

Россия - крупнейший рынок сбыта продукции китайской северо-восточной провинции Цзилинь и второй по величине источник импорта товаров для местного рынка, заявил... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T07:40

2023-08-28T07:40

2023-08-28T07:40

россия

цзилинь

шэньян

экономика

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ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Россия - крупнейший рынок сбыта продукции китайской северо-восточной провинции Цзилинь и второй по величине источник импорта товаров для местного рынка, заявил РИА Новости генконсул РФ в китайском городе Шэньян Сергей Черненко. "Россия – с большим отрывом крупнейший рынок сбыта цзилиньской продукции и второй по величине источник импорта товаров для местного рынка", - рассказал Черненко. По его словам, после снятия антиковидных ограничений наблюдается бурный рост товарооборота между российскими регионами и провинцией. "За первую половину этого года он увеличился почти в два раза – на 96%, а в абсолютных значениях составил 1,9 миллиарда долларов. На долю нашей страны приходится около 18% всего объема внешней торговли Цзилиня, в том числе 11% импорта и 28% экспорта", - уточнил генконсул. По словам дипломата, в регионе традиционно большим спросом пользуются российское минеральное топливо, рыба и морепродукты, древесина, орехи и прочие экологически чистые продукты питания. "В частности, на нашу страну приходится примерно 87% приобретаемого Цзилинем за рубежом угля, она также является единственным поставщиком в регион рыбной продукции", - отметил он. Из Цзилиня, в свою очередь, на отечественный рынок поступает широкая номенклатура товаров: электротехническое и механическое оборудование, транспортные средства и их комплектующие, мебель, товары широкого потребления, рассказал Черненко.

https://ria.ru/20230605/kitay-1876152270.html

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россия, цзилинь, шэньян, экономика