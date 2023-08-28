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Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
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10:44 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/tanki-1892613810.html
Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard, пишут СМИ
Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2023
Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard, пишут СМИ
Многие западные страны стремятся поставлять Украине устаревший Leopard 1, чтобы не тратить собственные резервы современного танка Leopard 2, сообщает газета... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:44
2023-08-28T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Многие западные страны стремятся поставлять Украине устаревший Leopard 1, чтобы не тратить собственные резервы современного танка Leopard 2, сообщает газета Financial Times. "Во многих столицах (западных стран – ред.) считают, что удобнее отказаться от зачастую снятых с вооружения Leopard 1, чем от дорогих резервов более нового танка", - говорится в сообщении. При этом Leopard 1 имеет тонкую броню, которая может сделать его уязвимым на равнинной местности. Leopard 2 может обладать "более высокой боевой ценностью", приводит издание слова руководителя немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС, генерал-лейтенанта бундесвера Андреаса Марлоу. "Преимущество Leopard 1 A5 заключается в том, что мы можем поставить его в трехзначном количестве к этому или следующему году", - заявил Марлоу. "Количество также играет определенную роль", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230815/tanki-1890290148.html
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
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в мире, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз
Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard, пишут СМИ

FT: Запад поставляет Украине устаревшие Leopard, чтобы сохранить запасы новых

© AP Photo / Eckehard SchulzНемецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz
Немецкий танк Leopard 1. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Многие западные страны стремятся поставлять Украине устаревший Leopard 1, чтобы не тратить собственные резервы современного танка Leopard 2, сообщает газета Financial Times.
«
"Во многих столицах (западных стран – ред.) считают, что удобнее отказаться от зачастую снятых с вооружения Leopard 1, чем от дорогих резервов более нового танка", - говорится в сообщении.
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При этом Leopard 1 имеет тонкую броню, которая может сделать его уязвимым на равнинной местности.
Leopard 2 может обладать "более высокой боевой ценностью", приводит издание слова руководителя немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС, генерал-лейтенанта бундесвера Андреаса Марлоу.
«
"Преимущество Leopard 1 A5 заключается в том, что мы можем поставить его в трехзначном количестве к этому или следующему году", - заявил Марлоу.
"Количество также играет определенную роль", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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