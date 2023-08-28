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Украина признала продвижение российских войск на Купянском направлении

Украина признала продвижение российских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 28.08.2023

Украина признала продвижение российских войск на Купянском направлении

Российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:18

2023-08-28T20:18

2023-08-28T20:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

алексей резников

министерство обороны украины

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Российские военные имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, там ситуация для ВСУ сложная, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. "Это логичный ход… отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал (командующий украинскими сухопутными войсками Александр) Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на бахмутском (артемовском - ред.) направлении. Россияне вроде немного там (на купянском направлении – ред.) и продвигаются", - приводит слова Резникова украинское издание "РБК-Украина". Резников также добавил, что ситуация на указанном направлении сложная, но контролируемая. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В субботней сводке Минобороны РФ говорилось об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении. За последние двое суток, по данным Минобороны РФ, было уничтожено до 150 украинских военных, бронетехника, артиллерия.

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в мире, россия, алексей резников, министерство обороны украины