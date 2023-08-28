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Песков прокомментировал проход второго судна Украины по зерновому коридору - РИА Новости, 28.08.2023
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13:31 28.08.2023 (обновлено: 13:32 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/sudno-1892653917.html
Песков прокомментировал проход второго судна Украины по зерновому коридору
Песков прокомментировал проход второго судна Украины по зерновому коридору - РИА Новости, 28.08.2023
Песков прокомментировал проход второго судна Украины по зерновому коридору
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проход второго украинского судна из порта Одессы в сторону Варны по зерновому коридору, заявил,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T13:31
2023-08-28T13:32
украина
дмитрий песков
одесса
в мире
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проход второго украинского судна из порта Одессы в сторону Варны по зерновому коридору, заявил, что это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, а перспективы зависят от выполнения на деле обязательств, которые были перед Россией.Ранее украинские СМИ сообщили, что второе судно, которое находилось с февраля 2022 года в порту Одессы, вышло в Черное море, оно направлялось в Варну на северо-востоке Болгарии."Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки. Перспективы возобновления зерновой сделки непосредственно зависят от предметного выполнения, не на словах, а на деле тех обещаний и тех обязательств, которые были перед российской стороной. То есть выполнения сделки в ее российской части, это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг", - сказал Песков журналистам.В середине августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что первое судно воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море, контейнеровоз с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы. Минобороны Турции уточняло, что данное судно не перевозит зерно.Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230828/sdelka-1892594827.html
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украина, дмитрий песков, одесса, в мире
Украина, Дмитрий Песков, Одесса, В мире
Песков прокомментировал проход второго судна Украины по зерновому коридору

Песков: проход судна из порта Одессы не связан с перспективами зерновой сделки

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Порт Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проход второго украинского судна из порта Одессы в сторону Варны по зерновому коридору, заявил, что это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, а перспективы зависят от выполнения на деле обязательств, которые были перед Россией.
Ранее украинские СМИ сообщили, что второе судно, которое находилось с февраля 2022 года в порту Одессы, вышло в Черное море, оно направлялось в Варну на северо-востоке Болгарии.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Источник рассказал о попытках возобновить зерновую сделку
06:36
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"Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки. Перспективы возобновления зерновой сделки непосредственно зависят от предметного выполнения, не на словах, а на деле тех обещаний и тех обязательств, которые были перед российской стороной. То есть выполнения сделки в ее российской части, это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг", - сказал Песков журналистам.
В середине августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что первое судно воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море, контейнеровоз с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы. Минобороны Турции уточняло, что данное судно не перевозит зерно.
Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Рябков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой
25 августа, 12:05
 
УкраинаДмитрий ПесковОдессаВ мире
 
 
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